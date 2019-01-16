Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt: "Kurslarımızla Çorlu'da Yaşama Değer Katıyoruz"

Başkan Sarıkurt: "Kurslarımızla Çorlu'da Yaşama Değer Katıyoruz"

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kursları ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kursiyerlerin velileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Sarıkurt:
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kursları ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kursiyerlerin velileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İnsana saygılı olarak sosyal belediyecilik ilkelerini gözettiklerini bunun yanı sıra eğitim ve öğretime önem verdiklerini kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 7-13 yaş arası ve 16 yaş üstü kursiyerlere satranç, ahşap boyama, kurdele nakışı, iğne oyası, mental aritmetik, İngilizce, resim, Photoshop, halk oyunları, sanatsal mozaik, işaret dili, keçe sanatı, Illustrator, Brezilya nakışı, punch-koza-tel kırma, üç boyutlu kağıt rölyef, Bulgarca, hediyelik eşya yapımı ve çocuk hobi grubu branşlarında verdiğimiz eğitimler devam ediyor" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kursları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kursiyerler ve velileriyle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Sarıkurt, üreten ve üretmeye teşvik eden bir belediyecilik anlayışı içinde olduklarını ifade ederek, "Kişisel gelişim bizler için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımız ve vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak onlarca kursu hayata geçirdik. İnsana saygılı, sosyal belediyecilik ilkelerini gözeten, eğitim ve öğretime önem veren bir belediye olarak geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Etkin ve verimli hizmetler üreterek vatandaşlarımızın yaşam standartlarına artı değer katmaya ve çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda kurslarımızda eğitim gören 7-13 yaş arası ve 16 yaş üstü kursiyerlerimiz ile zaman zaman bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gelen talepleri dikkatle dinleyip çözüme kavuşturuyoruz. Çözüm odaklı ve kaliteli bir hizmet hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

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