Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Sarıkurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üstyapı çalışmalarının devam ettiği Reşadiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Sarıkurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üstyapı çalışmalarının devam ettiği Reşadiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Reşadiye Mahallesi'nde yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle esnafı ve sakinleri ile de görüşen Başkan Sarıkurt, vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet etti. Bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Sarıkurt, ilgilerinden ve anlayışlarından ötürü esnaf ve vatandaşlara teşekkür ettiğini belirtti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

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