Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi sakinleri ile buluşacak
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Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi sakinleri ile buluşacak

59 dakika önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Nusratiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinleyecek.

Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi sakinleri ile buluşacak, System.String[]
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Nusratiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinleyecek.

Daha önce Çobançeşme, Hatip, Silahtarağa, Alipaşa, Havuzlar, Esentepe, Hürriyet, Maksutlu, Deregündüzlü, Yenice, Şeyhsinan, Şahbaz, Türkgücü, Seymen, Rumeli, Cumhuriyet, Sarılar, Önerler, Reşadiye ve Cemaliye Mahallelerinde gerçekleştirilen ve vatandaşların takdir ve beğenisini kazanan Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmalarının 21.'si Nusratiye Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Nusratiye Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye çalışmalarını aktaracak ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp mahalle ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe akşamı saat 20.30'da Nusratiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 5 No'lu Sağlık Ocağı'nın karşısında bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda gerçekleştirilecek olan mahalle buluşmasına tüm mahalle sakinlerinin davetli olduğu kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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