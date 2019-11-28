Başkan Sarıkurt üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.



Üniversite ve Yerel Yönetimler konulu konferansta üniversiteli öğrencilerle buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Üniversite hayatı ve iş yaşamı hakkında gençlere tavsiyede bulunan Başkan Sarıkurt üniversite döneminin çok önemli olduğunu belirtti. Üniversitenin ve şehrin sosyal sermayesinden öğrencilerin üst düzeyde yararlanabilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sarıkurt, fırsatları değerlendirebilmenin ne denli önemli olduğunun altını çizdi.



"Her fırsatta çalışın ve deneyim kazanın"



Başkan Sarıkurt konuşmasında şunları söyledi:



"Hangi programda olursanız olun mutlaka kodlama öğrenmeniz gerekiyor. Gelecekteki mesleklerin ne olacağını bilmiyoruz; ama teknolojinin, yapay zekanın tüm mesleklerin içinde olacağına eminiz. Dolayısıyla teknoloji okuryazarlığını üst düzeye taşımamız gerek. Bunların yanı sıra üniversite eğitiminiz boyunca her fırsatta çalışmalısınız. İmkan buldukça staj yapmalı ve farklı sektörleri deneyimlemelisiniz. Özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmak sizlere önemli kapılar açacaktır."



"Krizleri fırsata çevirin"



Başkan Sarıkurt ayrıca, "İleride iş görüşmelerine gideceksiniz, firmalar üniversite yıllarında okul kulüplerinde düzenlediğiniz veya yer aldığınız faaliyetlere, sosyal sorumluluk projelerine katılıp katılmadığınız ile ilgileniyorlar. Dolayısıyla sosyal olun, ücretsiz olmasına bakmadan çalışın, farklı projelerde yer alın. Geleceğinize bol bol yatırım yapın. Hata yapmaktan korkmayın, krizleri fırsata çevirin" dedi.



"Gençler ile iletişim artmalı"



Konuşmasının ardından soru - cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Sarıkurt, öğrencilerden gelen şikayet, talep ve önerileri dinledi. Üniversiteli gençler ile iletişimin artması gerektiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğrencileri temsil eden gruplara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Talep ve beklentileri ifade edebilmek için öğrencilerin sesinin duyulması gerektiğini söyleyen Başkan Sarıkurt, öğrencilerin sorularını yanıtlamaya devam etti.



Öğrenciler fikirlerini beyan etti



Soru-cevap bölümünün ardından Çorlu İçin Çözüm Odaklı Proje Anketi'ni cevaplayan üniversite öğrencileri, yapılması planlanan projeler ile ilgili fikirlerini beyan etti. Sonrasında Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdullah Yinanç, Geleneksel El Sanatları bölümü tarafından yapılan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un adının yazılı olduğu işlemeli el sanatları tablosunu Başkan Sarıkurt'a armağan etti.



Başkan Sarıkurt'un, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından konferans sona erdi. - TEKİRDAĞ