Başkan Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Başkan Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldıTEKİRDAĞ - 31 Mart Yerel Seçimleri neticesinde Çorlu Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sarıkurt mazbatasını aldı.Gerçekleştirilen seçimler neticesinde Çorlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Belediye Meclisinde görev alacak olan üyeler mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu tarafından düzenlenen törenle aldı. Çorlu Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Serhat Avcı'dan teslim aldı.Düzenlenen mazbata teslim törenine Başkan Sarıkurt ve seçilen belediye meclis üyelerinin yanı sıra Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun , İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Serhat Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Milliyetçi areket Partisi Çorlu İlçe Başkanı İlhan Ermeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mazbata töreninin ardından Çorlu Belediyesine gelen Başkan Ahmet Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri Cumhuriyet Meydanı 'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Ahmet Sarıkurt, meydanda toplanan vatandaşlara ve Çorlu Belediyesi personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en önemli kazanımlarından biri olan seçimlerimizi tamamladık ve yol arkadaşlarımızla mazbatalarımızı alıyoruz. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl için şehrimizi, Çorlu'muzu yönetecek kadroların oluşturulmasına vesile olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin şehrimizde huzur ve güven içerisinde geçmesinde emeği olan İlçe Seçim Kurulumuza, seçimlerde görev alan güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Demokrasinin olmazsa olmazı siyasi partililerimizin, Çorlu'muzu yönetmek arzusuyla, büyük bir medeni cesaretle yola çıkan belediye başkan adaylarına, ilçe yönetim kurullarına, şehrimizde seçimlerin sağlıklı bir ortamda karşılıklı saygıyla geçmesine imkan sağladıkları için teşekkür ederim." dedi."En çok da milletimizin iradesinin sandıklara yansıması için 563 sandıkta sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar neredeyse 24 saat uyumadan görev yapan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize ve okullarımızda görev alan okul sorumlularımıza ise ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diyen Başkan Sarıkurt, "Devletimizin imkanlarıyla okumuş, bu memleketin yetiştirdiği genç ve tecrübeli bir adam olarak memleketimize olan borcumuzu ödemek adına çıktığımız bu yolda bize inanan, güvenen hemşehrilerimizi mahcup etmemek için her kapımızı çalana insan ayırmadan, anne ve babama, kardeşlerime, eşime ve çocuklarıma nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranarak üstün bir gayretle çalışacağımı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siyaset ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güçtür. Biz başarılı olunca kimse kaybetmeyecek demiştik. Ben burada huzurlarınızda bir kez daha söz veriyorum. Sadece partililerimiz değil, tüm Çorlulu hemşehrilerimizin gurur duyduğu bir belediye başkanı olmak için canla başla mücadele edeceğim. Demokrasimizin olmazsa olmazı siyasi partilerimizin tüm seçmenleri de bana emanet. İçiniz rahat olsun. Sevgi dilini, saygı dilini, yüzümüzdeki tebessümü bırakmadan bu güzel üretim şehrinde, Çorlu'muzda her yöreden vatandaşlarımızla kardeşçe, inandığımız şekilde, özgür biçimde çalışarak, üreterek huzur ve barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Sevginin, saygının ve tebessümün açamayacağı hiçbir kapının olmadığına inanıyorum. Şimdi birlik olma zamanı. El ele, kol kola, omuz omuza yürüme zamanı. Ülkemizin kurucusu, Cumhuriyet'imizin banisi, büyük taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etme zamanı." diye konuştu.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çocuklarımızın gülüşlerinin saklı kalmaması için, gençlerimizin gelişmesi için, kadınlarımızın özgüveni yüksek bir şekilde üretimde var olması için, engelleri hep birlikte aşmak için, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin kalplerine dokunmak için, hayvan dostu bir kent olmak için, Çorlu'da yarının doğasını bugünden oluşturmak için, ekonomi ve ticarete can suyu olmak için, sporda öncü olmak için, kültür ve sanatta parmakla gösterilen bir şehir olmak için, hep beraber çalışma zamanı. Partili, partisiz bize inanan, güvenen ve Çorlu'muzu bizlere emanet eden herkese bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Allah bizleri utandırmasın."Konuşmanın ardından Başkan Sarıkurt'a şehrin sembolik anahtarı önceki dönem Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan tarafından teslim edildi. Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninde Başkan Sarıkurt ve Belediye Meclis Üyeleri Çorlu Belediyesi personeli ile vatandaşlardan gelen tebrikleri kabul etti.