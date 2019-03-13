Başkan Savaş Beyzade Fm'in Konuğu Oldu

Hatay gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı.

Program sunucusunun yönelttiği "Hatay'a yapılan hizmetleriniz ve projeleriniz nelerdir?" sorusuna Başkan Savaş, "Hatay Türkiye ortalamasının iki katı kırsal alana sahip. Türkiye'deki ortalama 24,5 iken Hatay'da bu ortalama %50,5. Bu daha çok altyapı daha çok kanalizasyon, içme suyu şebekesi, isale hattı, yağmur suyu kanalı ihtiyacı anlamına geliyor. Bu nedenle biz yıllardır ihtiyaç dahilindeki bu sorunlara eğildik. Ben daha önce Antakya Belediye Başkanı iken göze hoş gelecek işler yerine temel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptım. Medeni bir toplumun neye ihtiyacı varsa oradan işe başladım. Yani altyapıdan başladım. İçme suyu çalışmaları yaptım. 206 tane sondaj kuyusu açtık, 998 km içme suyu şebekesi, 1051 km kanalizasyon kanalı ve yağmur suyu, 8 tane arıtma tesisi yaptık. Küçükdalyan'daki tesisimiz, Dünyanın 5., Avrupa'nın 2., Türkiye'nin ise en büyük tesisi. Amacımız bir tane daha yapmak Büyükçat dediğimiz böyleye arıtma tesisi kazandıracağız, 21 köprü inşa ettik, 19 tane çok amaçlı salon yaptık. EXPO'yu aldık. Hatay'ı gastronomi şehri yaptık. Gastronomi konusunda geldiğimiz noktayı daha ileriye taşımayı planlıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Oy veren vermeyen ayrımı yapmaksızın her ilçeye eşit hizmet ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Savaş, yıllarca su sorunu yaşayan Altınözü ilçesinde içme suyu seferberliği gerçekleştirerek ilçeyi temiz içme suyuyla buluşturduklarını ifade etti.

Hatay'ın en önemli değerlerinden olan Asi Nehri'ni 4 yıllık bir çalışmanın ardından yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Başkan Savaş, nehrin içerisine 3670 m uzunluğunda borular döşeyerek kanalizasyon sularını Asi Nehri'ne akmasını engellediklerini belirtti.

BAŞKAN SAVAŞ: "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞIDIĞIMIZ MEDENİYETİ İNSANIMIZA DUYDUĞUMUZ SAYGIYLA PEKİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Hatay'ın altyapısını 400 yıl ömrü olan sağlıklı duktil borularla inşa ettiklerini belirten Başkan Savaş, "Geçmişten günümüze taşıdığımız medeniyeti kendi insanımıza duyduğumuz saygıyla pekiştirmemiz lazım ve bununla birlikte bu medeniyeti tüm dünyayla paylaşmak lazım. Bu da insan sağlığına vereceğimiz değerle mümkün olur" açıklamalarında bulundu.

Geçmişte kanalizasyon sularıyla sulanan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin arıtma tesisleri ile tertemiz suyla sulanmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Savaş, insan sağlığına duyarlı hizmetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Hatay'a değer katacak birçok projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Savaş, Hatay'ı bir spor şehri yapmak için büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti.

Hayata geçirdiği projeleri birer birer anlatan Başkan Savaş, çöpten elektrik üretim tesisi ile 15 bin haneye yetecek elektriği ürettiklerine dikkat çekti.

Teleferik projesinin alandaki kamulaştırma işlemleri sebebiyle aksadığına dikkat çeken Başkan Savaş, "5 aydır aktif olarak çalışıyoruz. Yaz sonuna teleferik çalışmalarını bitirmiş olacağız inşallah" dedi.

"HATAY'A HİZMETİ ENGELLEYENLER ŞİMDİ HATAY'A HİZMET EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

İktidar partisi adayının memlekete hizmet gayesi ile değil sadece seçimi kazanma amacıyla hareket ettiğini ifade eden Başkan Savaş, Hatay'ın Orta Doğu'nun kalbi konumuna getirmek hususunda önemli bir proje olan HADO'nun engellendiğini ifade etti. Başkan Savaş, "Hatay'a hizmeti engelleyenler şimdi Hatay'a hizmet edecekleri söylemleriyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Hani hizmet öncelikti. Kendi nefsi ön planda olanlar nasıl halka hizmet verecek "dedi.

"KAZANMAK İÇİN NEFSİYLE HAREKET EDENLER BAŞARILI OLAMAZLAR"

Altyapı çalışmaları, otobüs alımı konusunda da vatandaşa hizmetin engellendiğini belirten Başkan Savaş, "Kazanma kaygısıyla ve nefsiyle hareket edenler başarılı olamazlar. Hizmet yaptırmadıktan sonra kim sana vize verecek" ifadelerini kullandı.

"GÖREVE GELDİĞİMDE HATAY'IN İÇME SUYUNUN %20'SİNE KANALİZASYON KARIŞIYORDU"

Hatay'ın altyapısını ve vatandaşların sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade eden Başkan Savaş, "Göreve geldiğimde Hatay'ın içme sularının %20 'sine kanalizasyon karışıyordu. İçme suyunun %70'ini kaybediyorduk. Ben enfeksiyon hastalıkları doktoruyum. Bu konunun akademisyenliğini hocalığını yapmışım. İnsanlara göz göre göre bu suyun içilmesine müsaade edemezdim. Geçmişte birçok dükkânı su basıyordu. Göreve geldiğimde 2 ay içerisinde altyapı çalışmalarına başladım. Saray Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Bulvarı'na çok büyük kanallar yaptım. Şu an yağmur yağdığında iş yerlerini su basmıyor. Yalnızca Uzun Çarşı'da zaman zaman bu hadiseler yaşanıyor. Fakat sit alanı olduğu için o bölgeye dokunamıyoruz. Altyapısı kötü durumda değil. Ancak mazgallara atılan atıklar yağmur sularının taşmasına sebep oluyor" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Güler'in RO-RO şirketinde işlerin iyiye gitmediğini söyleyen Başkan Savaş, kendi ortaklarını zarara uğratan bir yapıyla şirketin çıkmaza gireceğini bildirdi.

Vatandaşlardan gelen sorulara da açık yüreklilikle cevap veren Başkan Savaş, "İşe alımlarda liyakat olup olmadığı" sorusunu,"Biz her renkten insanımıza iş verdik. Liyakate çok önem veriyoruz. Fakat İş-Kur üzerinden 6 aylık geçici kadrolara bile iktidar partisine üye olunmadan alımların yapılmadığını biliyoruz. O yüzden bu soruyu iktidar partisi adayı İbrahim Güler'e yöneltmeleri gerekiyor" ifadeleriyle yanıtladı.

Başkan Savaş, kendisiyle ilgili sosyal medyada yayılan ve öncesi sonrası kesilerek yayınlanan videoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskenderun mitinginde izlettirmesi konusunu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi yönü güçlüdür. Fakat videonun bir kısmı kendisine izletildiği için bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu bizi üzer çünkü biz şehrimize ne zaman Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız gelse onları karşılamaya gidiyoruz. Biz devlet büyüklerimizin devletimizi temsil ettiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da her adaya eşit mesafede olmasını beklemek bizim hakkımız. Keşke sayın Cumhurbaşkanımız videonun aslı nedir diye bana sorsaydı" şeklinde açıkladı.

"İNANAN İNSAN HIRSIZLIĞIN EN BÜYÜK SUÇ OLDUĞUNU BİLİR"

İktidar partisi mensuplarının "Bize oy verirseniz cenneti garantilersiniz", "Hırsız bizim hırsızımız vatan hainlerine mi oy vereceksiniz?" ifadelerini de değerlendiren Başkan Savaş, "İnanan insan hırsızlığın en büyük suç olduğunu bilir. Rabbim diyor ki "Bana ne ile gelirseniz gelin ama kul hakkıyla gelmeyin" Demek ki hırsızlık çok daha büyük bir suç.Keşke sayın Cumhurbaşkanımıza bu videoları da verseler. Bu insanları partiden uzaklaştırsa. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza eksik bilgi verdiklerini düşünüyorum" dedi.

"İBRAHİM GÜLER'İN ASİ NEHRİ PROJESİNİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ %0'IN ALTINDA"

Başkan Savaş, kendisine yöneltilen İbrahim Güler'in gerçekleştirdiği lansmanda paylaştığı Asi Nehri projesinin gerçekçi olup olmadığı sorusuna esprili bir dille yanıt verdi. Başkan Savaş Asi Nehri'nde bu projenin uygulanabilirliğinin olmadığını belirterek "Akarsu ya hep ya hiç kanununa göre akan bir yapıda. Yazın su kesiliyor. Bunu yapabilmesi %0'ın altında bir ihtimal. Bu sadece fantezidir. Ayrıca bu projeyi yapabilmek için Devlet Su İşleri'nden izin almaları gerekir. DSİ buna izin vermez. Biz bir elektronik seti bile yapabilmek için bin bir zorlukla izin aldık. O sette 5 m 35 cm'yi geçemedi. Çünkü Asi Nehri kenarındaki evlerin temelinin yumuşamasından korkuyorlar. Evlerin çökme riski oluşabilir. Bu nedenle siz Asi Nehri'nin üzerine her şeyi yapamazsınız" dedi.

"AMİK OVASI'NIN SULAR ALTINDA KALMASININ SEBEBİ YAĞMUR DEĞİL"

Amik Ovası'nın sular altında kalması sebebiyle zor günler yaşayan çiftçilerin dertlerine tercüman olan Başkan Savaş, "Keşke 17 yıllık iktidar dönemlerinde Amik Ovası sorununu çözselerdi. İnsanlar hayvanlarını otlatamıyor tarım alanları ve meralar yok oldu. Keşke iktidar partisi adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp burayı afet bölgesi ilan ettirebilseydi. Çiftçilerimizin sıkıntılarını çözebilseydi. Ovanın su altında kalma sebebi yağmur değil Tahtaköprü Barajı'nda gövde yükseltilmesinin yapılmamasıdır. Bunun yanı sıra Asi Nehri yatağını genişletmedikleri için de ova sular altında kaldı. Benzer bir şekilde Reyhanlı Barajı da bitmedi. Karaçay Barajı 2011 de bitecekti. 2019 yılındayız hala bitmedi. Dakikada 250 lt su kaçağı var. Dostluk Barajı'na başladılar 2 hafta makineler çalıştı onu da bıraktılar. Yani hiçbir şeyi bitiremeyen hiçbir hizmetle ilgilenmeyen iktidar partisi temsilcisi çıkıp büyükşehir belediye başkan adayı oluyor. Bu aday Hatay'a hizmeti 5 yıldır engelleyen birisi. Hatay halkı hafızasını yitirmedi. 2015'ten beri dağ deleceklerdi. Dağ ile ovayı birleştireceklerdi ama ortada hiçbir şey yok. Keşke bunları yapsalardı bugüne kadar" şeklinde konuştu.

"BİLLBOARDLARIMIZ BİRİLERİ TARAFINDAN PARÇALANIYOR"

Seçim çalışmaları kapsamında asılan billboardlarının centilmenliğe yakışmayan bir biçimde tahrip edildiğini ifade eden Başkan Savaş," Billboardlarımız birileri tarafından parçalanıyor. Ayrıca Asi Nehri'ne benim pankartım yapıştırıldığında burası DSİ'nin denerek pankartım kaldırıldı. İbrahim Güler'in pankartları şu anda asılı. Madem orası DSİ'nin herkese en eşit şekilde yaklaşılması lazım" dedi.

"SİYASETİN ETİK DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Siyasette etik değerlerin önemine dikkat çeken Başkan Savaş, "Siyasetin temiz yapılmasından yanayız. Siyasetin etik değerler çerçevesinde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu pankart ve billboardlarımızın yırtılması konularında suskunluğumuz korkumuzdan değil aldığımız aile terbiyesindendir.Biz bu şehirde önce huzur sonra hizmet çerçevesinde hizmet ediyoruz. Herkesi bu etik değerlere uygun davranmaya davet ediyoruz. Biz legal bir partiyiz, legal bir ittifakız. Devletimizin eşit ve adaletli bir şekilde bu seçimi gerçekleştirmesinden yanayız" ifadelerine yer verdi.

"EBEDİYETE İNTİKAL ETMİŞ TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HATİM-İ ŞERİF OKUTACAĞIZ"

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü programını paylaşan Başkan Savaş, "18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 593 muhtarımızla HATMEK'te din adamlarımızla birlikte ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için Hatim-i Şerif okutacağız. Tüm Hatay halkımızı misafir etmek isteriz" dedi.