Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş Dernek Üyeleri İle Bir Arada

Başkan Savaş Dernek Üyeleri İle Bir Arada

1 saat önce

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kentte hizmet verecek olan Hatay Yiyecek İçecek Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışına katıldı.

Başkan Savaş Dernek Üyeleri İle Bir Arada, System.String[]

Gerçekleştirilen açılışta düşüncelerini paylaşan Dernek Başkanı Kadir Miskin, Başkan Savaş'ın kent turizmine yaptığı katkılar ve sunduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Belediye başkanlığının artık çok farklı olduğunu ifade ederek düşüncelerini paylaşan Lütfü Savaş da; "Belediye başkanı eğitimden sağlığa, iş hayatından ekonomik gelişmelere kadar belediyenin ve kentin gözü kulağı olmalıdır. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde çok iş ürettik. Altyapıdan üstyapıya kadar birçok projeyi başardık. Antakya ve Defne'nin içme suyu şebekelerini bitirdik. Asi Nehri'ni şehirle barıştırdık. Teleferik projemizde inşallah bu yaz sonunda sona ulaşacağız" dedi.

Bunlarla beraber Hatay halkının istihdamı için de çok iş başardıklarını sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "2021 yılında EXPO'yu şehrimizde gerçekleştireceğiz. EXPO'da birçok vatandaşımıza iş imkânı sağlayacağız. Aynı zamanda kentimiz UNESCO tarafından Gastronomi Kenti ilan edildi. Böyle başarılar sayesinde otellerimizde boş yer kalmıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Savaş, dernek üyeleri ile birlikte derneğin açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

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