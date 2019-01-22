Başkan Savaş Haber Türk'e Hatay'ı Anlattı

"GECE GÜNDÜZ HATAY'IN GELECEĞİ VE DÜNYAYA TANITILMASI İÇİN GAYRET EDEN BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Esra Boğazlıyan'ın sunduğu programda Hatay'ı tanıtan Başkan Savaş, "Hatay Anadolu'nun ve Ortadoğu'nun birleşkesinde yüzyıllarca ticaret merkezi olmuş medeniyet birikimi olan kadim bir şehir. Ayrıca jeopolitk ve jeolojik olarak da ender şehirlerden bir tanesiyiz. Kültürel birikimi de oldukça fazla olan şehrimiz son zamanlarda spor şehri olarak da anılmakta. Bu şehir ibadet gibi çalışmaya değer bir şehir. Ben gece gündüz Hatay'ın geleceği ve dünyaya tanıtılması için gayret eden bir belediye başkanıyım" dedi.

"26 GASTRONOMİ ŞEHRİNDEN BİR TANESİ OLDUK"

Başkan Savaş, "Hatay'da farklı etnik köken ve mezheplerin yaşamasıyla çeşitli kültürel alışkanlıklar ve yemek çeşitleri var. Yeraltı zenginlikleri, ovalarımız var. Yaylalarımız açısından da önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. 850 civarında tıbbi aromatik bitkiye sahibiz. 2017'de iki tane altın bilezik aldık. Önce medeniyetler bahçesi teması ile EXPO 2021'i aldık. 9 ay sonra da Hatay'ın 600'ün üstündeki yemeğini dünyaya tanıtmak amacıyla UNESCO'ya başvurarak 26 gastronomi şehrinden bir tanesi olduk" ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ HATAY'IN DEĞERLERİNİ DÜNYA İLE PAYLAŞMAK"

EXPO 2021 hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Hatay'da gerçekleştireceğimiz dev projeyi 2021'in başında bitirmeyi hedefliyoruz. Burada geçici bir botanik bahçesi yapmayacağız. Burada eğitim, kültür ve sağlık alanlarında da faaliyetlerimiz olacak. 7'den 77'ye herkesin gidebileceği ve kalabileceği yaşam merkezi yapacağız Ayrıca gastronomi köyü de yapacağız. Battı çıktı projemizde yeraltında bulduğumuz şapeli de arkeoparkımızda misafirlerimiz ile paylaşacağız. Ticaretimize katkı sağlasın diye orada güzel bir fuar merkezi yapacağız. Antakya Defne üzerinde olacak alan organizasyon dışında İskenderun, Arsuz ve Belen'in tam ortasında Karaağaç mevkiinde 100 dönümlük botanik bahçesi daha yapacağız ve burada spor merkezi ve eğlence merkezi oluşturacağız. Amacımız Hatay'ın değerlerini dünya ile paylaşmak. Tıbbı ve aromatik bitkileri dünyaya tanıtmak, marka değerini yükseltmek ve dünya pazarına sunmak istiyoruz. 7 yıldır savaşın gölgesinde kalmış bir şehir olarak sosyolojik, psikolojik ve ekonomik etkisinden sıyrılarak Hatay'ı ve Hataylıları umutlandırmak istiyoruz. İnsanımıza sadece altyapı ve üstyapı, yeşil alanlar yapmak istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

"ŞU ANDA OVADA KANALİZASYONDAN %80 ARITILMIŞ SU KULLANILIYOR "

Başkan Savaş, "Hatay'ın özellikle Amik Ovası çok kirliydi. Hiçbir ilçemizde arıtma tesisi yoktu. Tarımdaki zehirli maddeleri, insan atıklarını tarlaya ve derelere deşarjını önlemek için dört tane ilçemizde arıtma tesisi yaptık. Bir tane daha yapacağız. Şu anda ovada kanalizasyondan %80 arıtılmış su kullanılıyor. Aynı zamanda köyde yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza 250 tane sera yaptık. Bu seraların yarısında bizlere çiçek yetiştiriyorlar. Ve Hatay'ın birçok noktasında bu çiçekleri biz ekiyoruz. Ayrıca kooperatif kuruyoruz. Hatay'ın yöresel ürünlerini markalaştırıp direkt üreticiden tüketiciye ulaştıracak şekilde pazarlayarak Hatay'da kırsal kesimde yaşayan insanları içinde katkı sağlamış olacağız" dedi.

"ASİ NEHRİ'NE ARTIK %99,9 ARITILMIŞ SU VERİYORUZ "

Asi Nehri'nin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Nisan ayından itibaren ovada sulama için Asi Nehri'ne set konuluyor. Böyle olunca da ovanın diğer kısmında susuzluk oluşuyor. Daha sonra da sineklerin olduğu ve kokan bir görsel olarak da kötü bir manzara ile karşı karıya kalınıyor. Biz 4 yıllık çalışma ile Asi Nehri'nin içine 2760 metre uzunluğunda bir boru döşeyerek akan kirli suları kanalizasyona verilmesini sağladık. Asi'nin ovayla bittiği noktaya en son sistemde dünyada 5. Avrupa'da 2. Türkiye'de 1. membranlı arıtma tesisi yaptık. Asi Nehri'ne artık %99,9 arıtılmış su veriyoruz. Arıtılan bu su sulama da rahat bir şekilde kullanılabiliyor. 50 yıllık sıkıntılı Asi Nehri'ni kurtarmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"GÜNÜ KURTARMAYA DEĞİL GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ"

Hatay'ın spor alanında oldukça başarılar elde ettiğinin altını çizen Başkan Savaş, "Hatay, spor şehri olarak tanınıyor. Kadın Basketbol Takımı'ndan diğer bireysel sporlarımızdaki takımlarımızda da birçok başarı olduk ve dereceler elde ettik. Hatayspor'da da şu an çok iyi durumdayız. Her alanda Hatay'da spora destek veriyoruz. 22 branşta aynı anda spor yapılabildiği spor kompleksimizi yaptık. Bu modern tesisimizden dört ilçemize de kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını memleketimize hayırlı ve yararlı olmalarını istiyoruz. Bizler günü kurtarmaya çalışmayarak geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi.

"ADALET VE EŞİTLİK KONUSUNDA SIKINTINIZ YOKSA HİÇBİR ZAMAN MAĞLUP OLMAZSINIZ"

Başkan Savaş, "Hatay gökkuşağı gibi renkli ve nazik bir şehir. Biz hep şehrimizi mükemmelleştirme kısmındayız. Hatay'da Allaha şükür şimdiye kadar olay çıkmadı. Çünkü Hatay gerçekten de naif bir şehir. Burası hoşgörünün yanı sıra sevgi şehri. Biz herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Herkes Türk Bayrağı'na sarılı, yönü Ankara'ya dönük olsun ve vatandaşlık görevini yerine getirsin bizim için yeterli olan odur. Bunları yaptıktan sonra biz herkese saygı ile hizmet ederiz. Bizler farklı etnik köken demeden herkes herkesin bayramını kutlar. Adalet ve eşitlik konusunda sıkıntınız yoksa hiçbir zaman mağlup olmazsınız. Ben 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bugüne kadar tüm renklerimizle birlikte başardık. Biz bayrağımızın altında hizmet ediyoruz" dedi.

"HATAY'I TURİZM VE TİCARET MERKEZİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Hatay'ı turizm ve ticaret merkezi yapmaya çalışacağız. Lojistik sektörünü ayağa kaldırmak için yeni arayışlarımız var. Beyrut, Kıbrıs ve Mersin'e deniz otobüsü seferleriyle ticareti canlandırmayı hedefliyoruz. Amanos'ların eteğinde Hassa'da büyük bir entegre tesisi olarak sanayi alanı kurmak istiyoruz. Ayrıca savaşın bitmesi ile ticaretimizi eski haline getirmeyi istiyoruz. Biz spor kenti olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirmeyi planladığımız birçok projelerimiz var. Hatay oldukça ihmal edilmiş bir şehir. Hatay'ı gelişmiş şehirlerarasında görmek için ne gerekiyorsa onu yaptık yapmaya da devam edeceğiz" sözlerini vurguladı.