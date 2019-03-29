Başkan Savaş, Hatsu Emektarları İle Bir Araya Geldi

BAŞKAN SAVAŞ,"KİMSEYİ AYIRMADAN BU ŞEHRE HİZMET ETTİK"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ı sağlıklı bir geleceğe ulaştırmayı ve temiz bir yaşam alanı sağlamayı hedefleyen dev projelerde emek veren HATSU personelleri ile bir araya geldi.

"Projeler ile Tüm Türkiye'ye Örnek Olduk"

Toplantıda yaptığı konuşmasında 10 yıldır Hatay'a hizmet ettiğini vurgulayarak yapılan her şeyin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Savaş, "bir kısmınızla 10 yıldır çalışıyoruz bir kısmınızla aşağı yukarı 5 yıl çalışıyoruz. 5 yıldır bu şehirde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ve 5 yıldır Hatay'da birçok şeyi değiştirdik. Önce kafalardaki zihniyeti değiştirdik. Değiştirirken de bütün şehrimizi birleştirdik. Bütün Türkiye'ye Coğrafya'ya örnek olduk. Şuanda çoğunuz HATSU'da çalışıyorsunuz. Türkiye'deki en fazla altyapıyı yapan belediye biziz yani siz şuan Hatay'ın her noktasında altyapı yaptınız. Yani bu yapmış olduğunuz altyapı yaklaşık en az 100 yıl bu memlekete hizmet edecek. Bunu yaparken de ne ben siyaset düşündüm ne siz siyaset düşündünüz. Ne ben bölgecilik yaptım ne siz bölgecilik yaptınız. Ve Hatay'ın bütününü kucakladık. Erzin'den Samandağ'ına Yayladağı'ndan Hassa'ya hizmet ettik. Bunu yaparken de bir yumruk gibi bir olduk, hizmeti birlikte yaptık. Nasıl şimdi tek Türk Bayrağı altındaysanız, nasıl bir aradaysanız ben hep birleşilmesinden yanayım ve biz bunu sağladık. Sağlarken de tek başıma yaptığım bir şey değil hep birlikte bunu sağladık hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

"Çözüm Olarak Yola Çıktık ve Çok Sorun Çözdük"

Yapılan projeleri çözüm odaklı yapıldığını ve Hatay'ın geleceğini etkilediğini belirten Savaş,"biz çözüm olarak yola çıktık ve çok sorun çözdük. Amik ovasına bakın. Amik ovasında bir tane bile tesis yoktu. Ve bütün kanalizasyon amik ovasına akıyordu ve amik ovasında bütün ürünler bu kanalizasyon suları ile sulanıyordu. Hiçbiri asi nehrine ulaşmadan ilkbahar, sonbahar e yazın sulama suyu olarak kullanılıyordu bunu bir tek ben mi biliyordum. Ama şuan HATSU ne yaptı amik ovasına giden kanalizasyon sularının yüzde seksen, yüzde seksen beş'inin arıtılarak gönderilmesini sağladı. Şuan da Kırıkhan'da ikinci üniteye bitirmemize rağmen açtık. Reyhanlı'yı açtık. Serinyol'u açtık. Antakya'nın içindeki tüm kanalizasyon suyunu arıtacak Dünya'nın 5. Avrupa'nın 2. Türkiye'nin 1. Arıtma Tesisini açtık. En yakın zamanda Hassa'yı da devreye sokacağız, Hassa'ya da Arıtma Tesisi yapacağız. Samandağ'ını bitirdik, Erzin'i bitirdik, şuan da devasa şekilde Erzin'de ve Arsuz'da, Antakya'da Defne'de alt yapı yapmaya devam ediyorsunuz yani çok ihmal edilmiş bir şehri ayağa kaldırıyoruz. Ben ne kadar öbür dünya için hayır kazanıyorsam siz de o kadar kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.