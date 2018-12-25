Başkan Savaş Hristiyan Hemşehrilerinin Coşkusuna Ortak Oldu
12 dakika önce
HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hıristiyanlığın en önemli günlerinden biri olan Noel Bayramı kutlamalarına katılarak, Hristiyan hemşehrilerinin ve cemaatinin bayram coşkularına ortak oldu.
25 Aralık Salı günü Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen bayram kutlamasına Başkan Savaş'ın yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Dimitri Dogum, Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.
Gerçekleşen bayramlaşma töreninde düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Atalarımızdan bize miras kalan çok değerli ve renkli bir kentte yaşıyoruz. Biz de atalarımızdan aldığımız bu emaneti kendi evlatlarımıza bırakacağız. Yıllardır kardeşliğin, huzurun, barışın ve sevginin başkenti olan şehrimizde Hristiyan kardeşlerimizle birlikte Noel Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu bayram vesilesiyle Hristiyan âleminin Noel Bayramı'nı kutluyor, tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Bayramlaşmanın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hristiyan vatandaşlar için hazırladığı hediyeler verildi. Ortodoks Kilisesi'nin bahçesinde çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:52 Kaynak: Bültenler
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