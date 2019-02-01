Başkan Savaş Hrt Ekranlarında Gündemi Değerlendirdi

Başkan Savaş programda, yaklaşan yerel seçim öncesi atmosfere değindi.

BAŞKAN SAVAŞ: 3 YIL ÖNCE HATAYSPOR'UN BUGÜNLERE GELECEĞİNİ KİMSE HAYAL BİLE EDEMEZDİ

Program sunucusu Can Çapar Başkan Savaş'a, Hatayspor'un Hatay'ı gururlandıran başarılarını sordu.Başkan Savaş, Hatayspor ile ilgili açıklamalarında, "Hatayspor'un 3 sene önceki durumuna baktığımızda bugünleri hayal bile edemezdik. 1. Lig liderini evimizde yendik. Süper Lig'de ise Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Başakşehir'i 4-1 gibi net bir skorla yendik.Bu bir tesadüf değil. Hatayspor aylardır 1. Lig'in en iyi top oynayan takımı. Bu tüm spor çevreleri tarafından konuşuluyor. Seyircilerimiz, teknik ekibimiz, sporcularımız ve bizler hep birlikte takımımıza sahip çıktık" ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY'I ELEMEK İSTİYORUZ"

Hatayspor'un, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Galatasaray ile eşleşmesine de değinen Başkan Savaş, "Bu maçlar sonucu iyi kestirilemeyen maçlar. Ben Hatayspor'un kazanacağına inanıyorum. Galatasaray'ı elemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hatay'ın ekonomisiyle ilgili de konuşan Başkan Savaş, "Hatay'ın ekonomisi Orta Doğu'daki gelişmelerden çok etkileniyor. İhracat durunca lojistik sektörü de duruyor.Bu durum Hatay'ın ekonomisini giderek aşağıya çekiyor. Ülkenin genel durumu da iyiye gitmiyor. Kişi başına düşen gelir 2012 yılında 13 bin dolar iken şu an kişi başına düşen milli gelirimiz 8 bin 100 dolar civarında. Yani giderek geriliyor. Bankaya borcu olan her 3 kişiden 1'i ödeme zorluğu çekiyor. Borçlanmada 9 kat artış var. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Siyaseten bizim için Martın Sonu Bahar olabilir. Ama Türkiye'nin ekonomik tablosu zemheriye doğru gidiyor. Son bir yılda sanayi elektriğine %100 zam gelmiş. Enflasyon %20 gösteriliyor ama Sayın Karamollaoğlu'nun dediğine göre %63. Normal şartlarda ben de daha fazla olduğunu düşünüyorum. Asgari ücret %10 artırıldı ama enflasyon %10 değil. Hal böyle olunca bu hayat şartları insanımızı zorluyor. Bu durumun iktidar partisinin lehine olmadığını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"10 YILDA HATAY HALKI İLE GÖNÜL İTTİFAKI KURDUK"

Hatay halkına güveniyorum ve seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer Hatay halkı adayların birikimi, mantalitesi ve yapacağı hizmetler konusunda iyi analiz yaparsa biz seçimi alırız. Bu seçim siyasi parti amblemlerinin ve renklerinin yanında partinin göstermiş olduğu adayların da seçimi. Diyelim ki biz şehri 5 yıl boyunca seyahate götüreceğiz. İki otobüs var biri bizim partimiz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsü, diğeri mevcut iktidarın otobüsü. İnsanlar siyasi partileri sevebilir, liderlerini takdir edebilir ama otobüsü kullanacak olan şoför belediye başkanıdır. Kimi daha güvenli buluyorlarsa o otobüsün şoförüne güvenip bineceklerdir. Bizim 10 yıllık düzgün bir hizmetimiz var. Hemşehrilerimin bu konuyu takdir edeceğini düşünüyorum. 10 yıllık süreç içerisinde Hatay halkı ile gönül ittifakı kurduk. Bizim onları sevdiğimiz gibi onlar da bizi seviyordur. Seçim zamanı gönül ittifakında hemşehrilerimizin gönlündeki yerimizi bulacağız" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Savaş, "Bu ekonomik krizin kısa sürede düzeleceğine inanmıyorum. Çok iyi tedbirlerle, dünya çapında ve ülke genelinde çok güvenilir ekonomistlerin yapacağı 5 yıllık bir kalkınma planı ile Türk milletinin karşısına çıkılmalı. Şu anki ekonomi bireysel faaliyetler ile çözülebilecek durumda değil. Ülke olarak son 16 yılda 56 milyar dolarlık bir satış yapmışız. Cumhuriyet döneminde edindiğimiz ne varsa satmışız. Şu anda 466 milyar dolar borcumuz var. Muhtemeldir ki sadece faizlerini ödüyoruz. Bu da bir yerde tıkandı artık. Ekonomik bir tedbir almamız lazım" açıklamalarında bulundu.

"BİZİM KAMPANYAMIZ İNSAN ODAKLI, BİZ İNSANIMIZA SARILACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde hemşehrileri ile buluştuğu seçim toplantısı ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Savaş, "Bizim kampanyamız insan odaklı, biz insanımıza sarılacağız. 7 yıldır savaşın gölgesindeyiz, birçok tramvayı birlikte atlattık.Savaştan önce ve sonra toplumun her katmanından insanımız ile 2500'e yakın toplantı yaptık. O toplantılarda kucaklaştık, ete kemiğe büründük ve birlik olduk. Bir başarı varsa kucaklaşmaktan geçiyor. Bu hem muhabbetin ışığı hem de güvenmenin tekrarlanmasıdır. Bu nedenle sorunlarımıza sarılıp birlikte çözelim, güzelliklerimize sarılıp birlikte paylaşalım, ekonomiye sarılıp birlikte ayakta kalalım. Dünyada hep kin ve nefret var. Orta Doğu'daki bu kaos, ötekileştirmekten kin ve nefretten başlıyor. Geçmişte Sağ-Sol, Alevi- Sünni, Türk-Kürt hadiseleri oldu ve insanlar ayrıştı. Birileri bir neden bulup insanları ayrıştırıyor ve bu durumdan nemalanıyor. Aynı şu anda Orta Doğu'da olduğu gibi. Geleceğimizi konuşuyoruz. Hatay çok stratejik bir noktada. Ben hangi şehrin belediye başkanı olduğumun farkındayım. Biz birbirimize sarılmazsak, yok oluruz. Nasıl ki Çanakkale'de birbirimize sarılıp Çanakkale'yi geçilmez kıldık? Nasıl Sakarya'da Dumlupınar'da mücadele edip Ankara'yı geçilmez kıldık? Nasıl ki 20 yıl Fransızlara karşı mücadele edip yurdumuzu geçilmez kıldık? Sarılmasaydık başarabilir miydik? Eğer bu coğrafyada daha huzurlu yaşamak istiyorsak, ekonomimizin daha yukarıya çıkmasını istiyorsak; birbirimize sarılacağız, dertlerden arınacağız, güzellikleri paylaşacağız ve daha da zirveye çıkacağız. Ben Hatay ve ülkemiz adına karamsar değilim. Siyasetçilerin topluma umut vermesi lazım" açıklamalarında bulundu.

"MUHABBET VE SEVGİYLE SARILDIKTAN SONRA YORULMAZSINIZ"

Programın ilerleyen dakikalarında Hatay'daki birlik ve beraberliğin dünyada örnek alınması gerektiğini belirten Başkan Savaş, "Her renk burada birlik, beraberlik içinde yaşıyor. Rabbim hepimizi birlikte yaşamayı uygun görmüş. Ben de bu şehrin belediye başkanı olarak 10 yıldır bu kardeşliğin artması için çalışıyorum. Bizim birbirimize sarılmamız lazım. Muhabbet ve sevgiyle sarıldıktan sonra umutlarınız tükenmedikçe yorulmazsınız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SAVAŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROJELERİ ANLATTI

Hatay'da gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi veren Başkan Savaş, " Biz 8 adet arıtma tesisi yapmıştık. 11 arıtma tesisine daha ihtiyacımız var. Altyapıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Samandağ'da 52 dönümlük alanda kent park projemiz var. EXPO alanında yapacağımız macera parkı projemiz de mevcut. Eski sistemle yapılmış içme suyu şebekelerini çoğu ilçemizde değiştirdik, kalan bölgelerde de değiştireceğiz. 15 ilçemize 200 adet içme suyu yedek sondaj kuyuları açacağız. 15 ilçemizin kanalizasyon sorununun %30'unu bitirdik, kalan kısımları da bitireceğiz. Her yıl 1 milyon ton asfalt, 4 milyon metrekare parke, 200 km kaldırım yağacağız. İhtiyaç olan her noktaya köprü yağacağız. Antakya'da bir battı çıktı daha projemiz var. Antakya ve Defne kent girişlerini çok modern bir görünüme kavuşturacağız. Teleferik projesinin ihalesi bitmek üzere. Teleferiğin alt istasyonunu oluşturan ve çokça tarihi eser bulunan bölgede müze çalışmalarına başladık. Yaz sonunda teleferik projesini bitirmeyi hedefliyoruz. Arsuz, Defne ve Kırıkhan'da spor kompleksi yapacağız.

Eski Antakya sokakları ve evlerinin bulunduğu bölgelerde önemli çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Başkan Savaş, tarih kokan bu bölgelerde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, otel ve gastronomi evi gibi projelerin de hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

"HADO BU ŞEHRİN EKONOMİSİNİN UMUDU"

Başkan Savaş, "Antakya'da kültür ve nikâh salonu yapacağız. Reyhanlı'da Yenişehir Gölü etrafında revize çalışmaları yapacağız. Samandağ'da sabun atölyesi projemiz de var. Hıdırbey'de restorasyonunu yapıp restoran yapacağımız bir ev var. Ayrıca aynı bölgede müze de yapacağız. EXPO 2021 için çalışmalarımıza devam edeceğiz. HADO'dan vazgeçmedik. Her şeye rağmen HADO'yu yapmak istiyoruz. HADO bu şehrin ekonomisinin umudu. İskenderun'da çok güzel bir marina projemiz var. Meyve ve zeytin fideleri dağıtmaya devam edeceğiz. Defne yağı fabrikası kuracağız. Hatay genelinde 20 adet akıllı kavşak yapacağız. Antakya 'Haraparası Yaşam Alanı' projemiz var. Yayladağı'nda spor köyü projemiz de mevcut. Kanserle mücadelede proton tedavi merkezi kuracağız. Dijital cafe ve kütüphaneler kuracağız. Gençlik parkları ve engelsiz spor alanları oluşturacağız. Katı atıkların denize ulaşmasını engelleyen bariyerler kuracağız. Arıcılığı desteklemek amacıyla arıcılara 600 adet güneş paneli alacağız. Sebze hali projemizin ihalesine de çıktık. İl genelindeki mezarlık ve çevre yollarının yapımına devam ediyoruz. Samandağ-Karaçay Köprüsü Büyükçat'ta yapacağız. Arıtma tesisinden bir tanesi Asi Nehri'nin alt tarafında Antakya ve Defne'yi içerisine alacak kapasitede yapacağız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Kentimize toplam da 1025 km kanalizasyon- yağmur suyu hattı döşedik,1993 km içme suyu şebekesi, 28 adet su deposu ve 8 adet arıtma tesisi yaptık.Altyapıyı bitirmeden de üstyapı yapmak istemiyoruz. Çocuklarımızın temiz su içmesi için, atıklarımızın tekrar bizi hastalandırmaması adına ve yollarımızı güzel yapabilmemiz için öncelikle altyapı problemini çözmemiz gerekiyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde de asfaltlama çalışmalarımız yapılıyor" dedi.

"İLÇE ADAYLARI HAKKINDA BİLGİM YOK"

Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay'daki ilçe belediye başkan adaylarının hala açıklamamasını değerlendiren Başkan Savaş, konuyla alakalı bilgi sahibi olmadığını belirterek, Ankara'dan gelecek olan listeyi beklediğini ifade etti.

Savaş sözlerine, aday listesine karışmadığını ve herkesle çalışmaya hazır olduğunu da ekledi.

"HEDEFİMİZ BELLİ, İDDİALIYIZ"

31 Mart seçimleriyle kaç ilçede başarı yakalamayı hedeflediklerini anlatan Başkan Savaş; "Bu seçimlerde 3 ilçeden fazla belediyeyi alacağız, en az 5-6 ilçeyi almak istiyoruz.Antakya, İskenderun, Payas, Erzin, Kumlu,İyi Parti ile de Dörtyol, Belen, Kırıkhan, Hassa'da iddialı pozisyondayız. Yerel yönetimlerde belediye başkanlığı önemli ancak bizim en çok sıkıntı çektiğimiz nokta Büyükşehir Meclisi'ydi. Biz bu konuda çok acı çektik.En son asfalt yapmak için borçlanma verilmedi. Kış aylarının başlangıcında borçlanma için meclisten onay çıktı ve İller Bankası'ndan alınmak şartıyla borçlanma verildi. Ancak İller Bankası'nın borç verecek parası yokken bize onay verildi. Hizmet yapmayalım diye bunu yaptılar. Şimdi ise tüm bu sıkıntıları bir yana bırakıp, kentimizin geleceği için seçimiz kazanıp hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra seçimin adil olmasını temenni ediyoruz. Devlet ev sahibidir, hükümetler kiracıdır. Belediye ev sahibidir, belediye başkanları kiracıdır.Görevimizi hakkaniyet içerisinde yapıp seçimlerde birilerini kayırmadan bu işi yaparsak hem seçimlerdeki adaleti, hukuku ve eşitliği sağlarız. Yayladağı ilçemizde 17.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılan Suriyeli seçmenleri yazma işlemlerini duyduk. İşin içerisinde de büyük mülki amirin, belediye başkanının, seçimle ilgili müdür arkadaşımızın orda olması ve bu Suriyeli insanların Yayladağı Belediyesi minibüsleriyle taşınması durumu bizleri ürkütüyor. Ama seçmenlerimiz şundan emin olsunlar, seçim günü her algımız açık olacak. İnanıyoruz ki seçim sonuçlarını halkımızla paylaşıp Köprübaşında zaferimizi kutlayacağız" dedi.

"GELECEĞİMİZ HUZUR VE REFAH İÇERİSİNDE OLSUN"

Programın son bölümünde 31 Mart seçimlerinden beklentilerini de dile getiren HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; "Yeni gelinen sistemde iki partili döneme gireceğiz. Şu anki yaşadığımız ittifak süreci bunun sancılı durumudur.Belki de önümüzdeki seçimlerde iki partili olacaktır. Ama bu seçimlerde hak edenin galip gelmesini istiyorum.Hatay'ı en iyi şekilde yönetecek insanların, iyi sonuçlar almasını istiyorum.Ülkemizin ve şehrimizin geleceğini sağlıklı, huzurlu ve refah içinde geçirmesini temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.