Başkan Savaş'ın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı

"TOPLUMUMUZUN OTİZM KONUSUNDA GÖSTERECEĞİ HASSASİYET, FARKINDALIK VE BİLİNÇ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Yayımladığı mesajda Başkan Savaş, "Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve yaşam boyu devam eden, sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada ve bilişsel gelişmede gecikmelerin yaşandığı bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir.Bu anlayış ile hareket edilirse otizm konusunda erken yaşta teşhis konulur ve doğru eğitimle çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmaları sağlanır. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak toplum olarak hepimizin ortak meselesidir. Otizmli çocuklarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak, bizim en öncelikli görevimizdir. 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasını temenni ediyor, engelli ve otizm hastası olan çocuklarına gözü gibi bakan tüm ailelerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.