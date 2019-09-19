Başkan Savaş'ın gaziler günü mesajı

Başkan Savaş mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' rütbesinin verilişinin yıldönümü olan Gaziler Günü'nü idrak ediyor olmanın onurunu yaşıyorum. Canlarını ortaya koyarak milletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için mücadele veren gazilerimizin bizler üzerindeki hakkı hiçbir dünyevi değerle ölçülemez.

Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması ve milletimizin Türk bayrağı altında altında güven ve huzur ile yaşaması için tüm maneviyatıyla ülkemizi savunan kahraman gazilerimiz, topraklarımıza ve bağımsızlığımıza göz diken şer odaklarına tarihi dersler vermiştir. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış ecdadımıza bugünlerimizi borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalı ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı bu fedakarlıkların farkındalığıyla yerine getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.