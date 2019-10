Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı

Yayımladığı mesajında insan dostu olan hayvanların yaşamın güzelliği olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "Yaradan'ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız hayvanların her durumda yaşam hakkı vardır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak rehabilitasyon merkezlerimizde, bakım evlerimizde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Onlara sevgi ve şefkatle bakıyoruz. Onların sadece bir gün değil her gün yanındayız" diyerek herkesi hayvanların hakkını korumaya davet etti.