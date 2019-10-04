Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı
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Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı

2 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı, System.String[]

Yayımladığı mesajında insan dostu olan hayvanların yaşamın güzelliği olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "Yaradan'ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız hayvanların her durumda yaşam hakkı vardır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak rehabilitasyon merkezlerimizde, bakım evlerimizde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Onlara sevgi ve şefkatle bakıyoruz. Onların sadece bir gün değil her gün yanındayız" diyerek herkesi hayvanların hakkını korumaya davet etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
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