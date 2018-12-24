Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş'ın Noel Bayramı Mesajı

Başkan Savaş'ın Noel Bayramı Mesajı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilen Noel Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak Hristiyan hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Başkan Savaş'ın Noel Bayramı Mesajı, System.String[]

Hatay'da tüm bayramları bir arada kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Savaş, geçmişten bugüne taşınan bu kültürün nesilden nesile aktarılacağını ifade etti.

Her dine ait kutsal günlerin dünyada barış, kardeşlik ve huzur ortamının sağlanmasına katkı sunmasını dilediğini ifade eden Başkan Savaş, "Noel Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Başta Hristiyan hemşehrilerim olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Noel Bayramı'nı kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:47 Kaynak: Bültenler

Hatay, Güncel
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