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Başkan Savaş kendi kızının nikahını kıydı

1 saat önce

Başkan Savaş kendi kızının nikahını kıydı Lütfü Savaş'ın kızının düğününe Kemal Kılıçdaroğlu katıldıHATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.

Başkan Savaş kendi kızının nikahını kıydı
Lütfü Savaş'ın kızının düğününe Kemal Kılıçdaroğlu katıldı
HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile AK Parti eski Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu'nun nikah törenleri gerçekleşti. The Museum Otel Antakya'da gerçekleşen düğünde genç çiftlerin nikah şahidi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Tuğçe Savaş'ın babası Lütfü Savaş genç çiftlerin nihakını kıydı.
Nikah sonrası genç çiftlerin evlilik cüzdanlarını veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Ülkemiz için aile birliği önemlidir. Genç çiftlerimize ömür boyu birliktelik ve mutluluklar diliyorum" dedi.
Düğün The Museum Otel Antakya'nın terasında gerçekleşen eğlence ile son buldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, düğünün ardından yapımı tamamlanan fakat henüz açılışı gerçekleşmeyen The Museum Otel Antakya'yı gezerek bilgi aldı.
Başkan Savaş kendi kızının nikahını kıydı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Genel
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