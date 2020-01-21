Başkan Savaş kent sporunun nabzını tuttu - Son Dakika

Ömer Cihangir'in sunduğu, Metin Dingil'in soru ve yorumlarıyla renk kattığı programda şehrin spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, taraftarlardan gelen sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

Programın ilk bölümünde 1. Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Hatayspor konuşuldu.

"BAŞARIYA AÇ BİR HOCA İLE YOLA DEVAM ETMEK İSTEDİK"

İlhan Palut'un takımdan ayrılışı ile ilgili bilinmeyenleri bir kez daha açık yüreklilikle anlatan Başkan Savaş, "İlhan hoca sezon başında takımı iyi hazırlayamadı. Birçok oyuncu ruhen ve bedenen iyi durumda değildi. Sezona kötü başladık. Hocamıza Barbosa ve Ouali'yi hazır tut dedik ancak yapmadı. Akhisar mağlubiyeti sonrası formsuz futbolcuların olduğunu kulüp yöneticilerine ilettim. Hoca ile konuşun dedim. Sonra Siirt'e kupada elendik. Eskişehir'i zar zor yendik. Baktık ki hocamızın gözü üst ligde biz de başarıya aç bir hoca ile yolumuza devam etmek istedik" dedi.

İlhan hocadan her zaman takımdaki tüm oyuncuların hazır olmasını istediğini ifade eden Başkan Savaş, "Caner'in de, Sadi'nin de diğer oyuncuların da hazır olmasını istedik. İlhan hocayı takımın başına ben getirdim. Şu anda Göztepe'de başarılı ve biz onun başarısıyla mutlu oluyoruz" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

"ESAS OLAN HATAYSPOR'DUR"

Esas olanın her zaman Hatayspor olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Savaş, isimlerin takımın ve kulübün önüne geçmesinin doğru olmadığını belirtti. Bayram Toysal'ı başarılı bulduğunu ifade eden Lütfü Savaş, "Hocamız geldi ve liderliği ele aldık. Şu anda da 6 puan farkla lideriz" dedi.

"HATAYSPOR HERKESİ TAKIMI"

Programın ilerleyen dakikalarında Hatayspor'un mali tablosu masaya yatırıldı. Takımın önemli bir borcunun bulunmadığını belirten Lütfü Savaş, "Takımımızın büyük bir borcu yok. Futbolcu ödemelerinde 2 ay geriden gidiyoruz ancak çocukların prim alacakları yok. Şampiyonluğa giden takıma sponsor bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Muhalefet partisi belediye başkanı olmam bu durumda etkili oluyor. Spor siyasetten farklıdır. Ben hiçbir zaman spor üzerinden siyaset yapmadım. Hatayspor herkesin takımı" diyerek bordo-beyaz renklere ve şehrine gönül veren herkesi Hatayspor'a destek olmaya davet etti.

Futbolcuların aldığı ücretlere de değinen Başkan Savaş, hem yeni transferlerin de hem de eski futbolcuların maaşlarında takım içi dengelerin gözetildiğini ifade etti.

YENİ TRANSFERLER MASAYA YATIRILDI

Lütfü Savaş, transfer konusuna da açıklık getirdi. Sağ bek ve forvet mevkilerine nokta transferler yaptıklarını ifade eden Başkan Savaş, "Çekya'nın en önemli takımlarından Banik Ostrava'nın forvetini, Dame Diop'u aldık. Lisansı yetişmediği için ilk maçta oynayamadı fakat bu maça yetişir. Bulgaristan milli takımının sağ bekini Popov'u renklerimize bağladık. Malatyaspor'dan Buğra'yı kadromuza dâhil ettik. Hepsi kıymetli futbolcular. Altınordu maçı kimseyi yanıltmasın. Çok iyi bir takımla deplasmanda oynadık. Ve iki kez geriye düşmemize rağmen zor bir deplasmandan 1 puanla ayrıldık. Şampiyon olmak istiyorsak evimizdeki tüm maçları kazanmalıyız ve ligin ilk 8 sırasındaki takımlarla evimizde oynayacağız" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ TARAFTARA SESLENDİ

Lütfü Savaş, Hatayspor'un çok sayıda taraftar grubu olduğunu sözlerine ekledi. Bu taraftar gruplarının bir araya gelerek konfederasyon olmaları gerektiğini belirten Başkan Savaş, "Taraftar grupları birleşmeli. Taraftarlarımız tek vücut halinde hareket etmeli. Şehrin dört bir yanını bordo-beyaz bayraklarla donatmalı. Ayrılığın azabından birlikteliğin rahmetine kavuşmalılar" diyerek bordo-beyaz renklere gönül veren taraftara seslendi.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan konusuna da açıklık getiren Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ın kendisine sportif danışmanlık yaptığını ve Hatayspor'un gelecek sezon yapılanması için mesai harcadığını belirtti.

"YENİ STADYUMA VERİLMEZSE SPOR KOMPLEKSİNE ATA'MIZIN İSMİNİ VERİRİZ"

Başkan Lütfü Savaş, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni stadyumun isim tartışmaları üzerine de düşüncelerini açıkladı. Hataylı bir iş insanının stadyuma sponsor olması durumunda isim hakkının ona verileceğini açıklayan Başkan Savaş, "Bu durum gerçekleşmezse yeni stada ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verilmeli. Şayet Atatürk'ümüzün ismi stadyuma verilemezse biz Altınçay'daki spor kompleksine Ata'mızın ismini veririz" dedi.

Başkan Savaş kentteki spor alanları ile ilgili de düşüncelerini açıkladı. Altınözü, Defne, İskenderun ve Kırıkhan'da yapılacak spor alanları ile ilgili projelerinin hazır olduğunun mesajını veren Lütfü Savaş, "Antakya'daki spor kompleksini Antakya belediye başkanlığı dönemimde yaptım. Diğer ilçelerimiz asla üvey evlat değil. Onlar için de projelerimiz hazır. Ama öncelikli olarak EXPO'yu yapacağız. İlçe belediyelerimizin alanları varsa bize devretsinler biz oraya spor alanları yaparız. Arsuz Belediyesi bize alan verdi o alanda tenis kortları yapacağız. Orada uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacağız" dedi.

"GELECEK SENE İÇİN DAHA İDDİALI BİR KADRO KURACAĞIZ"

Programın son bölümünde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı konuşuldu. Takımın lig ve Avrupa'daki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, "Ligde çok iyi durumda değiliz ancak Avrupa'da son 16'ya kaldık. Perşembe günü Rusya deplasmanında ilk maçımıza çıkacağız. Geçen haftalarda takımımıza takviye yaptık. Gelecek sene için daha iddialı bir kadro kuracağız" diyerek mavi-beyaz renklere gönül veren taraftarlara müjde verdi.

Sivasspor U14 ve U15 takımlarının Hatay'dan dönerken geçirdiği trafik kazasından dolayı Sivasspor camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Savaş, Hatayspor U16 takımının Rize deplasmanına giderken yolda geçirdiği trafik kazasında da takımla yakından ilgilenen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı'na teşekkürlerini iletti.

"HATAYSPOR ŞAMPİYON OLACAK"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, programın sonunda Hataysporlu taraftarlara bir kez daha seslendi. Şampiyonluk yolunda tribünlerin hınca hınç dolması gerektiğini yineleyen Başkan Savaş, Hatayspor'un 53 yıllık özleme bu sene son vereceğini ve bordo-beyazlıların şampiyon olacağını ifade etti.