Başkan Savaş Mazbatasını Alıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay halkının yüzde 55'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Lütfü Savaş, yeni dönem mazbatasını 5 Nisan Cuma günü alacak.

Hatay Adalet Sarayı'nda saat 10.30'da gerçekleşecek törenle mazbatasına kavuşacak olan Başkan Savaş, tören sonrasında belediye önünde vatandaşlar ve gazetecilerle buluşarak yeni dönem ile ilgili düşüncelerini paylaşacak.