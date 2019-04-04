Başkan Savaş Mazbatasını Alıyor
2 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mazbatasını alıyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Hatay halkının yüzde 55'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Lütfü Savaş, yeni dönem mazbatasını 5 Nisan Cuma günü alacak.
Hatay Adalet Sarayı'nda saat 10.30'da gerçekleşecek törenle mazbatasına kavuşacak olan Başkan Savaş, tören sonrasında belediye önünde vatandaşlar ve gazetecilerle buluşarak yeni dönem ile ilgili düşüncelerini paylaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
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