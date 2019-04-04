Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş Mazbatasını Alıyor

Başkan Savaş Mazbatasını Alıyor

2 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mazbatasını alıyor.

Başkan Savaş Mazbatasını Alıyor, System.String[]

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay halkının yüzde 55'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Lütfü Savaş, yeni dönem mazbatasını 5 Nisan Cuma günü alacak.

Hatay Adalet Sarayı'nda saat 10.30'da gerçekleşecek törenle mazbatasına kavuşacak olan Başkan Savaş, tören sonrasında belediye önünde vatandaşlar ve gazetecilerle buluşarak yeni dönem ile ilgili düşüncelerini paylaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:49 Kaynak: Bültenler

Lütfü Savaş, Hatay, Güncel
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