Başkan Savaş: "Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Savaş: "Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz"

27.02.2021 12:12
Başkan Savaş:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, her şeyin normalleşmesini istediklerini, 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları öncesi hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, her şeyin normalleşmesini istediklerini, 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları öncesi hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Mart itibari ile normalleşme için hazırlıklarını yaptıklarını Mart ayının başından itibaren biraz daha normalleşecek bir ortam beklediklerini söyledi.

Savaş Hatay'da vakalarda düşüş olduğunu hem aşılamaya devam edilip, hem de normalleştirmenin fayda olabileceğini belirterek "şimdi tabi biz rutin işlerimizi yapıyoruz. Pandemi ile olan bütün işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken biz her şeyin normalleşmesini istiyoruz. Şu anda yüzde 46'lara düşmüş pandemi seviyesi. Herhalde Mart ayının başından itibaren biraz daha normalleşecek bir ortam bekliyoruz. Burada en önemli konu esnafımızın durumu. İnşallah bu pandemi seviyesi daha da aşağılara düşerse zaten toplumun da bir kısmı aşılanmış oldu. Hem aşılamaya devam edip, hem de normalleştirme de fayda olabilir. Tabi bunu da normalleşmeye yakın şehirlerde yapmak lazım. Risk teşkil eden şehirlerde biraz daha temkinli davranabilir" dedi.

Hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Savaş "hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sinek, haşere ve lavra ile mücadele dönemi de başladı. Biz hem bu yılın hizmetlerini yapmak için hazırlık yaptık. Ama gönül ister ki insanlarımız kendi kendine yetecek, ailesine bakacak durumda olsun. İnsanlar huzurlu, sağlıklı ve zihinsel bütünlüğü yerinde olarak geleceğe doğru yavaş yavaş gitsin. Ama bu pandemi insanları gerçekten yordu. Hem de ekonomik olarak sıkıntıya soktu. İnsanların yüzde 60'ı borçlu. Borcunu borçla kapatıyor. Bunun geri dönüşü gerçekten çok zor. Çok önemli ekonomik adımlar atılması ve bütün ülke olarak başta hükümet, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve ekonomik durumu iyi olup hayır yapmak isteyen vatandaşların ortak çabaları ile bu sıkıntılı günleri aşabiliriz" dedi.

Başkan Savaş, Covid-19 virüsünün genetik yapısının sürekli değiştiğini ancak aşının şu an için etkili olduğunu belirterek "modifikasyona açık bir virüs, gittikçe genetik yapısını değiştirebiliyor. Belki aşılara karşı dirençli olabilecek, belki aşılar fayda etmeyecek ama şu anda görünen bir tehlike yok, aşılar etkili olabiliyor. Ama en az toplumun yüzde 60'ını aşılayıp toplumu rahatlatmak gerekir. Bu konuda hepimizin kendimize düşen görevi yapar ve normalleşmeye katkı sağlarız" dedi. - HATAY

Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz
Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz
Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz
Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz
Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz
Başkan Savaş: Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz

Lütfü Savaş, Hatay, Savaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Savaş: 'Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz' - Son Dakika


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