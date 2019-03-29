Başkan Savaş Ova İnsanının Sıcaklığıyla Karşılandı
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HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 28 Mart Perşembe günü Kumlu ve Reyhanlı'da hemşehrileri ile bir araya geldi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi ova insanının sıcakkanlılığı ve misafirperverliği ile ağırlanan Lütfü Savaş'a ziyaretlerinde, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kumlu Belediye Başkan Adayı Rıfat Akkuyu, Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Nihat Dağ ile birlikte CHP ve İYİ Parti yöneticileri de eşlik etti.
Gün içinde Kumlu ve Reyhanlı'nın birçok mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Savaş, mahalle sakinlerinin istek ve beklentilerini dinledi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yapmış olduğu hizmetleri ve bundan sonra yapılması planlanan projeleri hemşehrileri ile paylaşan Başkan Savaş'a Kumlu ve Reyhanlılı vatandaşlar destek sözü verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler
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