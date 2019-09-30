Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş, "sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz"
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Başkan Savaş, "sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz"

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay genelinde yapılan 9'uncu yeni arıtma tesisi olan Hassa Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Savaş,

Finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından temin edilen ve yüzde 85'i tamamlanan atıksu arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Savaş, inceleme sırasında eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Savaş, ilk aşamada günde 4 bin m3 atıksu aratacak tesis sayesinde doğaya artık kirli su değil, temiz su akacağının altını çizdi.

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur prensibine göre dizayn edilen tesiste evsel atık suyun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak Tiyek Deresi'ne deşarjı sağlanacak. Ayrıca, tesisin tamamlanması ile Hassa ilçesi daha temiz bir çevreye kavuşacak.

Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
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