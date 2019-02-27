Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş'tan Galibiyet Teşekkürü

Başkan Savaş'tan Galibiyet Teşekkürü

1 saat önce

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor'un Galatasaray ile oynadığı Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası bir mesaj yayımladı.

Başkan Savaş'tan Galibiyet Teşekkürü, System.String[]

Yayımladığı mesajında karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadele eden Hataysporlu futbolcuları yürekten kutladığını ifade eden Başkan Savaş, "Bu yolculukta önce 1. Lig lideri Gençlerbirliği'ni ardından Süper Lig lideri Başakşehir'i eledik. Şimdi de Galatasaray'a burada 4 gol attık. Bu maç sonunda elenmemize üzülmüyoruz. Hatayspor'un yeri Süper Lig'dir. İlklerin şehri Hatay'da Hatayspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Bunu da yağmur çamur demeden her maç yanımızda olan taraftarlarımızla beraber başarmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye ve takımlarına sarılmaya devam etsinler. Bunu camia olarak başaracağız. İnşallah bundan sonraki lig maçlarımızda art arda galibiyetler elde ederiz. İnşallah sarf ettiğimiz emeklerin karşılığını Süper Lig ile alırız. Skor ne olursa olsun maçtan kopmayan ve karakterli mücadele ortaya koyan futbolcularımızı yürekten kutlarım. Maçtan günler öncesinden bu maça hazırlanan ve Hataylı olmanın özelliğini yansıtan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığı için futbolcu kardeşlerime, teknik kadromuza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

"SPORA SARILDIKÇA BAŞARILARIN DEVAMI GELİYOR"

Hatay halkının spora ve şehrin takımlarına sarıldıkça böyle başarıların devamının geleceğine de vurgu yapan Başkan Savaş, Hatay'ın artık gerçek bir spor kenti olarak anıldığını belirtti ve bu galibiyeti tüm şehre hediye ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:39 Kaynak: Bültenler

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