Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş'tan öğrencilere online eğitim desteği
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Başkan Savaş'tan öğrencilere online eğitim desteği

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra onların derslerine yardımcı olabilecek hizmetleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Savaş'tan öğrencilere online eğitim desteği, System.String[]

Başkan Savaş, " Hatay'ın En Teknolojik Okulu" projesi kapsamında çocukların eğitimini desteklemek amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve YKS hazırlık öğrencilerinin faydalanabileceği online eğitim sistemini http://hatayokul.com adresinde hayata geçirdi. Projenin ilk adımı olarak 4 bin 250 öğrenciye "Online Eğitim Sistemi"ne giriş şifreleri dağıtıldı.

Öğrencilere şifrelerini dağıtan Başkan Savaş, öğrencilerle sohbet ederek, "Geleceğin yöneticileri, idarecileri sizler olacaksınız, ama önce iyi bir eğitim almak bu yoldaki en önemli adımdır.Eğitim yolunda yapılacak her adımın ülkemizin ve milletimizin geleceği için yapıldığını bilerek sizler için hazırladığımız bu "İnteraktif Eğitim Sistemini" sizlere hediye ediyoruz. Ayrıca bu çalışmamızla sizlere, bilgiyi daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirerek yardımcı olmanın gurunu taşıyoruz. Çalışmalarımızın sizlere faydalı olacağını umut ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:19 Kaynak: Bültenler
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