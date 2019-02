Başkan Savaş'tan Sağduyu Çağrısı

Yayımladığı mesajında protokol tribününde yaşanan olayların hiçbirini tasvip etmediğini dile getiren Lütfü Savaş, bordo-beyaz renklere gönül vermiş taraftarlara ve Hatayspor'a gönül veren tüm kesimlere sağduyu çağrısında bulundu.

Şampiyonluğa ve Süper Lig'e doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyen Hatayspor'un kısır çekişmelerin içine çekilmemesi gerektiğini önemle dile getiren Başkan Savaş, "Oynadığı futbolla spor kamuoyunun takdirini kazanan ve sezon öncesi hedeflerine kararlılıkla ilerleyen takımımızı yaşanan bu olayların dışında tutmak hepimizin görevidir. Spor kenti olarak öne çıkan şehrimizin gözbebeği Hatayspor'un böyle çirkin konularla yıpratılmasına izin vermemeliyiz. Takımını seven ve ona her durumda sahip çıkan Hataysporlular olarak bu olaya sağduyu ile yaklaşmalı ve hataları kendi içimizde çözmeliyiz. Kol kırılır yen içinde kalır. Burada en büyük görev yine Büyük Hatayspor Taraftarına düşüyor. Gerçek Hataysporlu, yıllar sonra yeniden 1. Lig'e dönen ve Süper Lig kapısını zorlayan takımına sahip çıkmalı ve onu ileri taşıyacak örnek davranışlarda bulunmalıdır. Çünkü başka Hatayspor yok. Yaşanan bu çirkin olayı bir an önce unutmalı ve takımımızın zorlu fikstüründe ona her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Gün birliktelik günü. Gün kenetlenme günü. Gün bordo-beyaz renklere, şanlı armaya sarılma günü" ifadelerini kullandı.