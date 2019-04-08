Başkan Savaş Tv A Ekranlarında Gündemi Değerlendirdi

Gazeteci Ahmet Yetişen'in sunduğu programda seçim sürecini ve Hatay'ın gündemini değerlendiren Başkan Savaş önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını dileyerek düşüncelerini paylaşmaya başlayan Lütfü Savaş, "Antakya Belediye Başkanlığı ile birlikte üçüncü kez belediye başkanlığı görevine layık görülmek çok güzel. Ben şehrimi seviyorum. Demek ki hemşehrilerim de bizi seviyor ki bu göreve bir kez daha layık gördü. Sevgimiz karşılıklı olunca daha güzel oluyor. Bu desteğin karşılığı daha fazla hizmet olacak, daha fazla yatırım olacak" diyerek kendine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirtti.

Rakibiyle kendisi arasında oluşan farkı beklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, oluşan bu farkın temelinde sevginin yattığını dile getirdi. Mahalle, ilçe, bölge ve insan ayırt etmeden herkesi kucakladığını ve kucaklamaya devam edeceğini söyleyen Başkan Savaş, "Görev süremde hiçbir bölgeyi ayırt etmedim. 2014 seçimlerinde 1 oy çıkan yere bile hizmet götürdük. Asfalt yaptık, çok amaçlı salon inşa ettik. Bu seçimde de bunun karşılığını gördük" dedi.

Her kesimden oy alabilmesinin sırrını da paylaşan HBB Başkanı, "Biz ideolojimizi değil ideallerimizi ön plana çıkarttık. Gazi Mustafa Kemal gibi kollarımızı açtık ve herkesi kucakladık. Hatay halkı kavga değil hizmet istedi, karşılıklı sevgi ve saygı istedi. Bizim de isteklerimiz bu olduğu için bu sonuç ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde şahsına destek sunan herkese teşekkürlerini sunan Başkan Savaş, "Bu süreçte gerek partimizin üyelerine gerek İYİ Parti temsilcilerine çok teşekkür ederim. Partilerin her kademesinde görev yapan sayısız isimsiz kahraman var. Bununla beraber seçim günü sandıklarda görev yapan tüm görevli ve müşahitlere, seçim kurullarının temsilcilerine çok teşekkür ederim. Yine aynı zamanda bize oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Lütfü Savaş, gelecek dönem ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Yemi dönemde yapay zekayla belediyecilik sistemi ile çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Başkan Savaş, "Vatandaşlarımız bize daha kolay ulaşabilsin diye bu sistemi hayata geçireceğiz. Meclis aritmetiğini bilmiyorum ama gren dönem hizmeti engellemeye çalışan belediye başkanları ve meclis üyeleri bu dönemde aday gösterilmedi. Hatay halkı hizmet bekliyor. Umarım geçen dönem yaşanan sıkıntılar yaşanmaz. Şayet olursa yine aynı kararlı duruşumuzu sergileriz" dedi.

İstanbul'da devam eden oy sayımı ile ilgili de düşüncelerini ifade eden Lütfü Savaş, demokrasinin gereğinin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini vurgulayarak seçilen adayın bir an önce görevine başlamasını istediğini söyledi.

EXPO'nun şehre katacağı değerin çok büyük olduğunu söyleyen ve bu konudaki çalışmalarının hızlanacağını belirten Başkan Savaş, "EXPO içinde arkeoparktan tıbbi bitkiler alanına, kongre ve kültür merkezinden çocuk eğlence alanlarına kadar çok kapsamlı alanlar olacak. Bununla beraber Antakya- Defne bölgesinde bulunan bu alanımızda seralarda yetişen ürünlerle kendi yemeklerimizi yapacağız. İskenderun bölgesindeki alanımızda hac ve ipek yollarının üzerinde bulunan ülkeler kendi yemeklerini yapacak. Fidancılık konusunda vatandaşlarımıza eğitim verip onları çiçek yetiştiriciliği konusunda bilinçlendireceğiz. Kooperatif kurarak bu pazara girmeyi ve bu konudaki pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz" diyerek bu konudaki çalışmaların detayını paylaştı.

Amanos dağlarının eteklerinde yer alan toprak yapısını inceleyerek bu iş için uygunluğunu kontrol ettiklerini de belirten Başkan Savaş, "Dağ bandındaki köylerimizin gerek fiziki yapısı gerek özel konumu yetiştiricilik için çok uygun. Bu uygunluğu kullanarak üretim yapacağız" diyerek EXPO'nun Hatay'a ekonomik olarak katkı sağlayacağını dile getirdi.

Antakya'da yapılması planlanan Teleferik Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Savaş, projenin uzamasının kendilerinden kaynaklanmadığını ve yaz aylarında çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

HADO'dan vazgeçmediklerini söyleyen Başkan Savaş, iktidar partisi temsilcilerinin bu konudaki yanlış tutumlarından bir an önce dönmeleri gerektiğini belirtti. Asi Nehri'ne artık kanalizasyon sularının karışmadığını da sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, Asi'de su olmasa bile arıtılan suyun nehre verileceğini ifade etti.

Haşere, larva ve uçkunla mücadeleye 90 bin noktada devam ettiklerini de belirten Başkan Savaş, bu konudaki çalışmaların bilimsel yollarla ve olması gerektiği zamanda yapıldığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde Hassa'ya arıtma tesisi, Samandağ'a da içme suyu şebekesi temellerinin atılacağını açıklayan Başkan Savaş, hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğini bir kez daha yineledi.

Lütfü Savaş, programın ilerleyen dakikalarında yeni dönemde Hatay Büyükşehir Belediyesinde liyakat kültürüne sadık kalacaklarının ve bunu arttıracaklarının altını çizdi. Liyakat ve hizmet üretme konularında yetersiz kalan çalışanlarla yollarını ayırabileceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, bu konudaki hassasiyetini önemle belirtti.

Programın son bölümünde spor konuşuldu. Hatayspor'un durumunu değerlendiren Başkan Savaş, bordo-beyazlıların Süper Lig'e çıkacağına inandığını ifade etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un her branşta takım ve bireysel sporlarda başarılarına yenilerini ekleyeceğini de ifade eden HBB Başkanı, şehirdeki diğer amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini de ifade etti.

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