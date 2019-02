Başkan Savaş: "Ülkene, Vatanına, Milletine Sarıl"

"ŞİMDİ HER ZAMANKİNDEN FAZLA BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ"

Attığı her adımda hemşehrilerine, Hatay'a bağlılığını ve sevgisini görünür kılan Başkan Savaş "Şehrimizde geçmişten günümüze kadar barış ve huzur hâkim olmuştur. Birlik ve beraberliğimizi, şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik duygularını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir.Bunun için özveri ile çalışmak ve mücadele etmek zorundayız. Türk Bayrağı'na sarılan, yönü Ankara'ya dönük ve vatandaşlık görevini yerine getiren herkes bizim evladımızdır, kardeşimizdir. Azimle birbirimize sarılarak şehrimize hizmet edeceğiz. Her şeye rağmen ülkemizin, şehrimizin birlik ve beraberlik çerçevesinde sorunların üstesinden geleceğine inanıyorum. Hatay'ın birlikteliğe ihtiyacı var. Şimdi her zamankinden fazla birbirimize sarılacağız" dedi.

"HATAY'DAN BARIŞ MESAJLARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Huzurun olmadığı yerde hizmetin de anlamını yitireceği vurgusunu yapan Başkan Savaş, "Yüzyıllardır hoşgörü ve medeniyet içerisinde yaşamış, kardeşliğinden ödün vermemiş Hatay'ımızda birbirimize sarılma zamanı. Ülkemize, Hatay'ımıza, geleceğimize, çocuğumuza, huzurumuza, milli ve manevi değerlerimize, Hatay halkının hakkına sarılma zamanı. Biz biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar. 7 yıldır yanı başımızda süren savaşın gölgesinde kalmış fakat etkilenmeden omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış bir şehir olarak bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da tüm dünyaya barış mesajları vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.