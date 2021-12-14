Üye Girişi
Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi

14.12.2021 09:54
Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Ali Osman Çayırbiçen'in hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Ali Osman Çayırbiçen'in hayalini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli semtlerde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinleyen Savran, yaklaşık üç ay önce Bekdik Mahallesi'nde Çayırbiçen ailesine konuk oldu.

Uzun yıllardır yazdığı şiirlerinden bazılarını Çayırbiçen'den dinleyen Savran, şiir kitabı çıkarması için Çayırbiçen'e destek söz verdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme çalışmasının ardından şiir kitabı "Fikir Gülşeni" adıyla çıktı.

Savran, Çayırbiçen'i evinde ziyaret ederek kitabı kendisine hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan Çayırbiçen, "Eserlerimin tozlu müsveddelerden gün ışığına kavuşturup okuyucularımla buluşmasına vesile olan başkanımız Mehmet Savran'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bana bundan daha büyük bir hediye olamazdı." ifadelerini kullandı.

Çayırbiçen'den imzalı kitap alan Savran da "Şiirlerini ilk dinlediğimde etkilenmiştim. Eminim okuyanlar da büyük keyif alacaktır." sözlerini kullandı.

Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi

Nevşehir, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti 09:51 Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor! 09:38 Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor! Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:01 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar
10:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
09:59 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!
09:50 Gülçin Ergül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor! Sevgilisi hayatını kaybetmişti
09:38 Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor!
09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş
09:34 Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir
09:23 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
09:19 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı         
17:32
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement