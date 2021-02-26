Başkan Savran, AK Parti İl Başkanı Kemikkıran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kemikkıran ve yönetimine başarılar dileyen Savran, "Şehrimize güzel hizmetler yapmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Savran, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 7. Olağan Kongre sonrasında il başkanlığı görevine seçilen Ali Kemikkıran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Kemikkıran ve partinin il yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Başkan Savran, "Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin, yolunuz açık olsun. İnşallah kol kola, hep beraber, şehrimizin geleceği için çalışacağız" diye konuştu.

Savran'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kemikkıran, "Bizler mahalle temsilcilerimiz, belde ve ilçe tekilatlarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte büyük bir aileyiz ve tek derdimiz şehrimize, ülkemize hizmet. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaya, gönüllere girmeye devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR