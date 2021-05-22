Başkan Savran Bekdik Mahallesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi2nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Savran, konuk olduğu evlerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaştı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği park yenileme ve peyzaj çalışmalarını incelemek üzere Bekdik Mahallesi'ne giden Belediye Başkanı Savran, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. TOKİ konutlarında oturan site sakinlerinin çeşitli talep ve önerilerini dinleyen Savran, vatandaşlara belediye tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Beraberinde Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır, Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ve Bekdik Mahallesi Muhtarı Kenan Başarır ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Savran, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Mahalle de çocuklarında yoğun bir ilgisi ile karşılanan Savran, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak bir süre sohbet etti. Savran daha sonra 73 yaşındaki Gazi Ali Osman Çayirbiçen ve Salih Mutlu isimli bir vatandaşın evine konuk oldu. Burada ailelerle sohbet eden Savran, Gazi Ali Osman Çayırbiçen'in kendi kitabından okuduğu şiirleri dinledi.

Mahalle sakinlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Savran, "Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sürekli olarak sahada mahallelerimizin eksikliklerini tespit ederek ilgili birimlerimizi harekete geçiriyoruz. Belirli bir çalışma programı dahilinde inşallah birer birer eksiklikleri gidererek vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacağız" dedi. - NEVŞEHİR