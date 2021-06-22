Başkan Savran, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Başkan Savran, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında yapılan toplantıya Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da katıldı.

Toplantıda; belediyelerin çalışmaları değerlendirilerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.