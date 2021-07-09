Üye Girişi
Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

09.07.2021 21:07
Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Çalışan personellere kolaylıklar dileyen Savran, gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki çalışma alanlarını gezdi.

Burada belediye ekipleri tarafından yapılan sıcak asfalt, yaya kaldırımı, yol onarım, park yenileme ve altyapı çalışmalarını inceleyen Savran, çalışmalara ilişkin ilgili teknik personellerden bilgi aldı.

Savran'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan da eşlik etti.

Çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar dileyerek bir süre sohbet eden Savran, gittiği mahallelerde vatandaşların ve çocukların da ilgisi ile karşılandı.

Esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Savran, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Mahallelerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

"Vatandaşlarımızın desteğine ve güvenine layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen Savran, belediye ekiplerinin şehir merkezinin dört bir yanında yoğun bir tempoyla altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Savran, "Yaptığımız tüm çalışmaları belirli bir çalışma takvimi içerisinde gerçekleştiriyoruz. Altyapı yenileme, sıcak asfalt, park yapımı, yol onarım ve çeşitli üst yapı çalışmalarımız için ekiplerimiz sahada büyük bir özveri ile çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Ayrıca bu çalışmaların aksamadan ilerlemesinde büyük gayret gösteren Başkan Yardımcımız Ersin Erol'a da teşekkür etmek istiyorum. Şehrimize hizmet etmek, güzelliklerine güzellik katmak için tüm ekibiyle beraber canla başla çalışıyor" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu günkü çalışma noktaları:

80. Yıl Bulvarı'nda ağaç dikimi

2000 Evler Mahallesi 8. Yol Serkan Tosun Parkı'nda yenileme

Sanayi yolu ağaç dikimi

Aksaray çevre yolu ağaç dikimi

Hasan Emmi Türbe Kavşağı bitki dikimi

2000 Evler Mahallesi'nde bulunan parklarda mıntıka

80 Yıl Bulvarı Dere İçi ve Jandarma Duvar Kenarı Bakım

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bugünkü çalışma noktaları:

Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ve Gözde Sokak - Yol yapım, bordür, kilitli taş

Kıratlıoğlu Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi - Yol bakım ve onarım

Atatürk Bulvarı - Yaya kaldırımı tamiratı

350 Evler Mahallesi Gökkuşağı Sokak - Yol bakım ve onarım

Vefa Küçük Caddesi - Sıcak Asfalt

80. Yıl Bulvarı - Yaya kaldırımı yapım

2000 Evler Mahallesi 9. Yol - Yaya kaldırımı

Sümer Mahallesi Sancak Kümesi Sokak - Yol bakım ve onarım

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alparslan Sokak - Yol bakım ve onarım

TOKİ 2 ve 1. Etap - Yaya kaldırımı ve engelli geçişleri

Yavuz Sultan Selim Caddesi - Baskı beton yapımı

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, Güzelyurt, Nevşehir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 03:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement