Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

16.08.2021 15:31

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin 2000 Evler, 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Savran Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin 2000 Evler, 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 2000 Evler, 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerindeki çalışma alanlarını gezdi.

Belediye ekiplerinin bu mahallelerdeki yol yapım, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme, yağmur suyu hattı yapımı, yaya kaldırımı yenileme, refüj ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Savran, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Savran'a incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan da eşlik etti.

Çalışma alanlarında görev alan belediye çalışanları ile sohbet ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Savran, çevredeki esnaflar ve mahalle sakinlerinin de istek, talep ve önerilerini dinledi.

Savran, "Mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak ve ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini götürebilmek için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Hemen hemen tüm mahallelerimizde bir çalışma var. Belli bir çalışma takvimi ile birlikte altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sabırla inşallah tüm mahallelerimizi pırıl pırıl yapacağız. Özellikle altyapı çalışmaları sırasında sıkıntılar yaşanabiliyor ama buna mecburuz. İçme suyu kesintilerini en aza indirmek, ulaşım konforumuzu arttırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre
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