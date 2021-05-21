Başkan Savran'dan 'Aile Haftası' ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Aile Haftası dolayısıyla evliliklerinde 50 yılını doldurmuş olan çiftleri evlerinde ziyaret ederken, evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan yeni evli çiftleri de tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Aile Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 65 yıllık evli Nazik-Çetin Poyraz ile 55 yıllık evli Fatma-İhsan Doğan çiftlerini ziyaret eden Başkan, kendilerini tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

"Aile en mukaddes varlıktır. Toplumumuzun temel taşıdır" diyen Savran, toplumsal dokumuzun temelini ailenin oluşturduğunu kaydetti.

Savran, "Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur" diye konuştu.

Mutlu süren uzun evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve sevgiden geçtiğini belirten asırlık çiftler ise ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Savran'a teşekkür etti.

Savran daha sonra Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte evliliklerinin ilk yıllarında evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan çiftleri hastane de ziyaret etti.

Çiftleri tebrik ederek bebekleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu ömür dileyen Savran, çiftlere çiçek ve Hoş Geldin Bebek Seti hediye etti. - NEVŞEHİR