Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret

03.05.2021 20:49
Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir'de devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler gündeme geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Savran, Ankara'da ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile birlikte Bakan Kurum'u makamında ziyaret eden Başkan Savran, burada Nevşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, Nevşehir'e kazandırılması planlanan yeni projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Savran, Nevşehir'e verdiği desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Savran, "Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara'da önemli adımlar atıyoruz. Kısa süre içerisinde hemşerilerimize önemli müjdelerimiz olacak" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret
Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret

Milletvekili, Murat Kurum, AK Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Savran'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret - Son Dakika


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