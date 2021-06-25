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Başkan Savran'dan okullara ziyaret! - Son Dakika

Başkan Savran'dan okullara ziyaret!

25.06.2021 08:42
Başkan Savran'dan okullara ziyaret!, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Simya Koleji, 75. Yıl İlkokulu ve H. Avni İncekara Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Savran, okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek öğrencilerin çeşitli etkinliklerine katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ilk olarak Simya Koleji'ne gitti. Burada düzenlenen Bahar Şenlikleri'ne katılan Savran, öğrenciler arasında düzenlenen yarışmaları izledi.

Okul Genel Müdürü Selçuk Dinç ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Savran, öğrencilere iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.

Savran daha sonra 75. Yıl İlkokulu'na geçti. Burada da okul idarecileri tarafından karşılanan Savran, okulun ana sınıfı öğrencilerinin çeşitli aktivitelerini izleyerek birlikte fotoğraf çektirdi.

Sohbet ettiği öğrencilerden tatil döneminde bol bol kitap okuyarak yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanma sözü alan Savran, ardından H. Avni İncekara Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada Okul Müdürü Rauf Denizler ve okul aile birliği yöneticileri tarafından karşılanan Savran, geçtiğimiz yıl TÜBİTAK liseler arası insansız hava araçları yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl TUBİTAK Yarışması'nda 1. olan ve bu yıl TEKNOFEST'te Nevşehir'i temsil edeceköğrencilerle bir süre sohbet ederek yaptıkları İnsansız Hava Aracı'nı inceleyen Savran, "KÖKSUNGUR İHA" takımı üyelerine başarılar diledi.

Savran, "Genç kardeşlerimizin geçtiğimiz yıl elde ettikleri başarıyı bu yılda sürdüreceklerine inanıyorum. Onların başarılarında büyük emekleri olan okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi de kutluyorum. Geleceğin umudu siz gençlersiniz. Bizler bayrağı sizlere emanet edeceğiz. Sizler de zamanı geldiğinde bayrağı teslim alarak bu ülkeyi daha ileri taşıyacaksınız. Bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Bunun bilincinde olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Savran'dan okullara ziyaret!

Bahar Şenlikleri, Nevşehir, Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Savran'dan okullara ziyaret! - Son Dakika


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