Başkan Savran'dan Türkiye 3.'Sü Olan Nevşehir Belediyespor U15 Takımına Tebrik - Son Dakika

Başkan Savran'dan Türkiye 3. 'Sü Olan Nevşehir Belediye spor U15 Takımına Tebrik

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Antalya'da düzenlenen turnuvada 3. 'cü olan Nevşehir Belediyespor U15 Futbol Takımını tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz hafta sonu Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen 2021 Kemer Cup Futbol Turnuvası'na katılan Nevşehir Belediyespor U15 Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

Turnuvada 22 takım arasında 3. 'cü olan kırmızı beyazlı oyuncuları ve Antrenörler Şakir Topoğlu ve Mustafa Kaya'yı tebrik eden Savran, genç oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi.

"Nevşehir'in geleceği" dediği oyunculardan eğitimlerini aksatmadan spor yaşantılarını sürdürmelerini ve hedeflerine ulaşmak için gayretle çalışmalarını isteyen Savran, "Sizleri ve emek veren hocalarını tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınız devamlı olur. İnanıyorum ki derslerinizde de aynı başarıyı gösteriyorsunuz. Unutmayın spor disiplinini alan kişiler hayatta daha başarılı olur. Bu nedenle eğitiminiz ile birlikte sporu sürdürmeye devam edin. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum" dedi.