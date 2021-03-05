Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu

05.03.2021 09:26
Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahalle gezilerini Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile sürdürdü.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahalle gezilerini Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile sürdürdü. Savran, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili saha da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak mahalle muhtarı Nevzat Gediksiz ile bir araya gelen Başkan Savran, mahallenin sorunlarına ilişkin bilgiler aldı.

Savran ardından mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin talep, şikayet ve önerilerini de dinleyen Savran, mahallenin tespit edilen tüm eksikliklerinin giderilmesi konusunda gerekli talimatları verdiğini ve oluşturulacak olan çalışma programı çerçevesinde mahalle muhtarı ve sakinlerinin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetti.

Savran, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm mahallelerimizi teker teker geziyoruz. Burada öncelikli olarak muhtarlarımızdan mahallelerimizin sorunlarına ilişkin bilgiler alıp yapacağımız çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. İncelemelerimiz sırasında ayrıca sorunları yerinde görme fırsatı bulup ekiplerimizi kısa sürede harekete geçiriyoruz. Ayrıca esnaflarımız, mahalle sakinleri ve gençlerimizi dinliyoruz. Bu buluşmalarımız tüm mahallelerimizde gerçekleşecek." dedi.

"Başkandan çocuklara maç sözü"

Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Savran, gençler ve çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde sokaktaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, onlarla bir süre sohbet etti.

Çocukların birlikte futbol maçı teklifini geri çevirmeyen Savran, çocuklarla gelecek hafta mahallede futbol oynamak için sözleşti. - NEVŞEHİR

Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu
Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu
Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu
Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Futbol, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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