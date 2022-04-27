Başkan Savran genç sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Savran genç sporcularla bir araya geldi

27.04.2022 09:49
Başkan Savran genç sporcularla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile iftar programında bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, çeşitli branşlarda aktif spor yapan gençlerle iftar yaparak, sohbet etti.

Katıldıkları bölge ve Türkiye şampiyonalarında Nevşehir Belediyesini ve kenti başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Savran, amatör spor branşlarına yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Kentte, her geçen gün lisanslı sporcu sayısının arttığını kaydeden Savran, "Kulübümüzdeki birçok sporcumuz son dönemde önemli başarılara imza attı. Birçoğu milli takım forması altında hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben onları yürekten alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, başkan yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan da yer aldı.

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Nevşehir, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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