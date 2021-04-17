Başkan Savran, itfaiye personeli ile orucunu açtı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, orucunu itfaiye erleri ile birlikte açtı.

Hafta sonu Nevşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftarda ise İtfaiye Müdürlüğü personeli ile buluştu. Ezanın okunması ile beraber İtfaiye Müdürlüğü binasında vatandaşların can ve mal güvenliği için nöbet tutan itfaiye erleri ile birlikte orucunu açan Savran, iftar sonrasında itfaiye personeli ile çay içerek bir süre sohbet etti. Beraberindeki Meclis Başkan Vekilleri Ahmet Ağır ve Turan Paslanmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Nafiz Dirikoç ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü personeli ile fotoğraf çektiren Savran, büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren itfaiye erlerine kolaylıklar diledi. - NEVŞEHİR