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Başkan Savran Müjdeleri Açıkladı - Son Dakika

Başkan Savran Müjdeleri Açıkladı

19.06.2021 18:05
Başkan Savran Müjdeleri Açıkladı, System.String[]

Başkan Savran Müjdeleri Açıkladı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından Nevşehirlileri heyecanlandıracak yeni spor yatırımlarını açıkladı.

Başkan Savran Müjdeleri Açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından Nevşehirlileri heyecanlandıracak yeni spor yatırımlarını açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin Nevşehir için oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Gerek Nevşehir Belediyesi'ni ziyarette gerekse de Nevşehir Valiliği'nin de düzenlenen değerlendirme toplantısında Nevşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler ve spor yatırımları konusunda Bakan Kasapoğlu ile istişare fırsatı bulduklarını kaydeden Savran, bakanlığın desteği ile hayata geçirilecek olan yatırımlar sayesinde Nevşehir'in tam bir spor kenti olacağını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu'nun Nevşehir il merkezindeki çok sayıda mahalleye yapılacak olan semt sahaları, Kapadokya Spor Kompleksi içerisinde yapılacak olan 1500 kişilik kapalı spor salonu, 7500 kişilik stadyum, Spor Lisesi, halı sahalar, suni çim sahalar ve tenis kortları konusunda tam destek verdiğini açıklayan Savran, konu ile ilgili önümüzdeki günlerde Ankara'da bir protokol imzalayacaklarını müjdeledi.

Bu yatırımların yanı sıra Nevşehir'deki 2 ve 3 Nolu Çim Sahaların da aydınlatmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Savran, ayrıca kente bir de Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kazandıracaklarını anlattı.

Savran, "Sayın bakanımızın ziyaretlerinde şehrimize göstermiş oldukları ilgi ve verdikleri destek bizleri çok mutlu etti. Bakanımız şehrimize kazandıracağımız yeni spor salonu, stadyum, spor lisesi, çok sayıdaki halı ve suni çim sahalar, semt sahaları ve Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için gerekli talimatları verdi. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasındaki emeklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Nevşehir Valimiz İnci Sezer Becel'e, AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e şehrim adına teşekkür ediyorum. " dedi.

Çocuk İzleme Merkezi, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Nevşehir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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