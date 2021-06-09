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Başkan Savran Nevşehir esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Savran Nevşehir esnafının taleplerini dinledi

09.06.2021 12:41
Başkan Savran Nevşehir esnafının taleplerini dinledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, zahire pazarı esnafının taleplerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, zahire pazarı esnafının taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, beraberindeki heyetle zahire pazarındaki iş yerlerini gezip, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Belediye hizmetleri hakkında kendirine yöneltilen soruları cevaplayan Savran, gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin istişarelerde bulunduğu esnafa bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür eden Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak insanlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz aylarına girmemiz ile birlikte çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bunların yanında şehrimizin diğer sorunlarının çözümü için de yeni projeler üretiyoruz. Kentteki her kesimin görüşlerini alıp, önerilerini dinliyoruz. Çünkü bu şehri hep birlikte yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Savran'a programında, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan eşlik etti.

Başkan Savran Nevşehir esnafının taleplerini dinledi

Nevşehir, AK Parti, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Savran Nevşehir esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika


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