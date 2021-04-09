Başkan Savran, polis noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Polis Haftası dolayısıyla Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğini ve polis noktalarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde Avanos yolu ve Aksaray yolu üzerinde bulunan polis noktalarını ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki polis memurlarının polis haftasını kutladı.

Polislere tatlı ikramında bulunan Savran, halkın huzuru ve güvenliği için her zaman büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışan polislere teşekkür etti.

Savran, "Büyük bir özveri, fedakarlık, sabır ve cesaret ile milletimizin güven içinde yaşaması için gece gündüz görevleri başında olan emniyet teşkilatımız, özellikle terör örgütleriyle mücadelede ortaya koyduğu başarı ile hepimizi gururlandırmakta ve tüm halkımızın göğsünü kabartmaktadır. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve görevi başında olan tüm polislerimize sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Savran, polis noktalarındaki ziyaretlerinin ardından Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği'ne geçti. Savran burada da görev başındaki polis memurları ile bir süre sohbet ederek haftalarını kutladı. - NEVŞEHİR