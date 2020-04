Başkan Say 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilerle bir araya gelerek yapılan 1 yıllık çalışmaları değerlendirerek çeşitli konularda da müjdeler verdi.



Başkan Say, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle basın mensuplarıyla telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl göreve başlamasının birinci yılında yaptığı hizmetler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Say, görevi devralması ile birlikte tüm ekip olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını vurguladı. Başkan Say, "Okulların en acil ihtiyaçlarını belirleyip, 14 okulun sırasıyla ihtiyaçlarını giderdik. Park ve bahçeler boyutuyla sahil çalışmamızı devam ettirdik. Sahil bandında Maliye Parkı dediğimiz parkı tamamen yeniledik. Kent ormanının ilk etabını Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında başlattık. Kamelya oyun grupları ile kırsaldan başlayarak parklarımıza katkı sunduk. Millet bahçemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylattık. Bütün sahili gören ve içerisi dolu olacak bir millet bahçesi olacak. Temizlik işleri araçlarını yeniledik, korona sürecinde mahalle yıkamaları, cami ve genel kullanım alanları ile araç dezenfekte işleri yaptık" dedi.



"Van'ı 7'nci bölge yapacağız"



Seçim dönemindeki yatırımcıları teşvik etmek anlamandı çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, amaçlarının Van'ı 7'nci bölge yapmak olduğunu ifade eden Başkan Say, "Edremit'e yatırım yapmak için gelen hiç kimseyi boş çevirmedik. Tüm imkanları olur yönüyle değerlendirip memleketimize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar, istihdam sağlayan yatırımlar olacak. İmar boyutuyla yatırımcıların önünü açtık. Kaçak yapılara göz açtırmıyoruz. İmar barışı süreci sona erdi. Çevre koruma açısından 70'in üzerindeki okulda çevre koruma ve atık bilinçlendirmesi açısından sıfır atık eğitimleri verdik. Zabıta birimimizi yenileyerek daha profesyonel ekip kurduk ve eğitimlerini tamamladık" ifadelerini kullandı.



Yeni projeler için çalışmalar sürüyor



Bir ilki gerçekleştirerek, 2020-2024 stratejik planlarını ilk defa profesyonel bir ekiple hazırladıklarını ifade eden Başkan Say, meclisin bunu onaylaması ile uygulamaya başladıklarını vurguladı. Yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Say, "Edremit Kent Meydanında turizm tanıtım ofisi açtık. Edremit'in turizm yönünü öne çıkarmaya çalıştık. Yoğun katılımlı 80 takımımızla mahalleler arası futbol turnuvası yaptık. Seçim dönemindeki taahhütlerimizden birisi gençlik meclisini kurduk ve ilk toplantımızı yaptık. YYÜ'den hocalarımızdan oluşan bir danışma kurulumuzu oluşturduk. Edremit'in ileri gelenlerinden, kanaat önderlerinden ve muhtarlardan da oluşan istişare meclisi gibi bir kurul da oluşturacağız. Dördüncü istişare kurulumuz da gazetecilerden oluşacak. Bu kurullar ile belediyemizin resmi kurumsal yapısı dışında kent ile istişareli bir yönetim sergileyerek başarılı hizmetler üretmek istiyoruz. Hayat normale döndüğünde AR-GE ekibimizin çalışması ile projelerimizi anlatmak için ayrıca bir toplantı yapıp sizlerle paylaşacağız" açıklamalarında bulundu.



"Van Gölü'nü çirkin bir şekilde kirletiyoruz"



Van Gölü kirliliği konusunda Van Gölü Kanunu'nu yazan biri olarak bu konuda hassasiyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Van Büyükşehir Belediyemizle de ilçe belediye başkanlarımızla özellikle bu kontrolsüz hayvancılıkla ilgili memleketin problemi olduğunu biliyoruz. Van'da bu anlamda 360 civarında irili ufaklı ahırlar bulunmaktadır. Bunun sayısı sürekli değişmektedir. Eminpaşa dediğimiz sahile yakın mahallemizde maalesef ahırların esaretinde kalmış. Bu anlamda bizimde girişimlerimiz oldu. Valimizin de girişimi ile bir komisyon oluşturduk. Biz birazda zorlayarak bu komisyonu çalıştırdık. Sadece Edremit'te değil, Van sahilinden tutun özellikle yazın sivrisineğine, bataklığına kadar bu sıkıntıyı gidermek için bu çalışmayı başlattık. Çevreyi kirletenler de tutanak tutup gerekli cezayı kesiyoruz. Van Gölü gibi bir eseri çirkin bir şekilde kirletiyoruz. ve bunu kirletenler yine kapısının önünü kirletenler. Bu anlamda komisyon çalışıyor. Büyükşehir ile birlikte çözülmesi gereken bir problem. Sadece bizim ilçe bazlı çözebileceğimiz bir konu değil. Bu konuda benim beklentim 2020 yılı sonuna kadar kalıcı bir çözüme tarım hayvancılık bölgesi gibi olabilir ya da hayvancılık kümeleşmesinin olduğu gibi bir yer belirleyip oraya taşıyarak hem Van Gölü'nü hem de mahallelerimizi bu sıkıntıdan kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.



"Edremit'te yatırımın ve istihdamın önü açılacak"



Edremit'te ikisinin de birbirinde ayrılmayacağı iki sorununun bulunduğunu vurgulayan Başkan Say, "Birincisi çevre yolu ile birlikte imar problemi. Bu yaklaşık 9-10 yıldır Van'ın da sorunu, ama 3'te 2'si çevre yolunun ve imar yolu çalışmasının 6 bin hektarlık alanın 4 bin hektarlığı Edremit bölgesinde. Bir anlamda Van'ın kaderi, Van'ın geleceği olabilecek bir çalışma. Bu en büyük problem. Her manada etkiliyor. Sizin altyapı çalışmanızı, yol çalışmanızı, yapılacak yatırımı etkiliyor. Bu yıl 2020 Ekim'e kadar yetki Bakanlıkta. Ben sürekli Van ve Ankara arası mekik dokudum. İmar planı sadece bir arsa düzenlemesi olarak düşünmeyin. Memleketin kaderi bir anlamda. Yine altyapı ben bunu seçim döneminde fark ettim. Allah'a şükürler olsun o konuda projeler içerisinde yaptığımız işlerden biri de oldu. İhalesi yapıldı, firma belirlendi ve sadece başlanması kaldı. Müteahhittin iş yapacağı yerin teslimi bile yapıldı VASKİ ile birlikte. Korona viras ile birlikte altyapı firması da Edremit'in neredeyse 60 bin nüfusunun altyapısı yok. Belki Türkiye'nin göz bebeğidir, sahil kenti sahil ilçesi ama bir tarafıyla da trajik komik bir durum. Maalesef altyapısı olmayan büyükşehirin bir ilçesi. Ama birinci saydığım imar problemi birçok şeyi etkiliyor. Biz inşallah bu sene bu problemi aşarsak, Edremit'te yatırımın da istihdamın da önü açılacak. Biz buna rağmen 18 bölgesi dışında diğer bölgelerde sıkıntı yaşamıyoruz. Bunlar yürüyor" dedi.



"Edremit turizm ve ticaret boyutuyla öne çıkmalı"



Bir sokağı 10 defa kazan bir belediye olmak istemediklerini de dile getiren Başkan Say, Edremit'in altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte tüm kurumlara uyarı mahiyetinde yazı göndereceklerini belirtti. Başkan Say, şöyle devam etti:



"Örneğin Edremit'te altyapı yapılacak, bu anlamda doğalgaz çekilecek ise o da tek seferde yapılması konusunda toplantı bittikten sonra tüm kurumlarımıza uyarı mahiyetinde yazı gönderilecek. Eğer bu noktada çalışması olduğu halde bildirmeyen veya programa almayan kurumlarımıza da yaptırımı yapıp bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Edremit iki yönüyle öne çıkan bir ilçe. Biz Edremit'in ağır sanayi olabileceği veya sanayi şehri olabileceği yönünde bir çalışmamız yok, öyle bir yapısı da yok. Edremit daha çok konut ağırlıklı ve konuta bağlı yatırımlar olarak. Edremit ticaret boyutu ve bir de turizm boyutu var. Bunlarla ön plana çıkması gereken bir kent. Biz ilçe belediyeleri içerisinde büyükşehir hariç, tarıma yatırım yapan, tarımı destekleyen Edremit'in de tarımla öne çıkması gerektiğine inanan bir ekibimiz var. Birinci sıraya turizm ikinci sıraya tarımı ekleyebiliriz, üçüncü sıraya da ticareti ekleyebiliriz. Ticaret boyutunda da oteller, plazalar gibi ekleyebiliriz."



"Edremit'te spor lisesi yapılacak"



Spor faaliyetleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Say, gençlere dokunma anlamında birçok proje hazırladıklarını vurguladı. Bunu için Gençlik ve Spor Müdürlüğünü kurduklarını anlatan Başkan Say, "İnşallah başta Edremit olmak üzere Van'ın çocuklarına gelişebilecekleri alanlar oluşturacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 7 tane proje verdik, bunun 3 tanesi kabul gördü. İnşallah yakında semt sahaları sayımız artacak. Yine bir müjde de vereyim. Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın girişimleri sonucu Edremit'e bir spor lisesi kazandırdık. Bunun ihalesi de yakın zamanda YİKOB tarafından yapılacak. Nur Tatar Kapalı Spor Salonunun hemen yanında spor lisesi yapılacak" dedi.



"Yatırımcılara müşavirlik yapıyoruz"



Salgın ile birlikte hiçbir yatırımın iptal olmadığını, 2-3 aylık bir erteleme olduğunu anlatan Başkan Say, "Biz sadece kurumsal olarak ruhsat veren bir kurumdan ziyade, biz yatırımcının bir anlamda müşaviri olmaya. Az önce dile getirdiğim gibi nasıl yatırımcılara müşavirlik yapıyorsak onun bir parçasıymış gibi kendimizi hissediyoruz. Hatta kararsızlık geçiren yatırımcıları bile teşvik etme anlamında kolaylaştırmak anlamında önce olduk. Turizm yatırımında daha önce sunduğumuz 7 tane yatırım vardı. Şu ana kadar 'vazgeçtik, iptal ettik' diyen olmadı. Bunun 4 tanesini de ruhsat aşamasına kadar getirdik. Şu oldu, salgından dolayı bir iki ay erteleme oldu. Ama yatırımı iptal eden olmadı. Biz inşallah yatırımcının geldiğine pişman olmadığı bir bölge olacağız. Tekstil kentte, İŞGEM de onların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Projelerimiz durmadan aralıksız devam edecek. Bu anlamda iyi bir ekibimiz var. Ben bu konuda tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Sahilde iftar vermeyi doğru bulmuyoruz"



Tüm talihsiz olaylarda çok ciddi organize olan bir ekibin olduğunu, Elazığ depremi ile birlikte bir tecrübe kazandıklarını dile getiren Başkan Say, şunları söyledi:



"Yaşadığımız tecrübeler bizi güçlendirdi ve tecrübe kazandırdı. İnşallah kazandığımız bu tecrübelerimizi bundan sonraki yaşayacağımız süreçte de Edremit'e ve Van'ımıza kullanacağız. Hiçbir şey tek başına olmaz. Bu anlamda iyi bir ekibimiz var iyi bir takım çalışması yapıyoruz. Bu başarıyı birazda onlara borçluyuz. Allah bizi mahcup etmesin. Halk ekmek konusunda da çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Nisan ayı itibari ile ihalesini yapıp vatandaşlarımızın hizmetine başlayacağız. Yardımlar konusunda da gönül isterdi ki herkese ulaşalım ama her noktada bu anlamda ciddi çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu anlamda da örnek bir belediyecilik yapıyoruz. Sahilde iftar vermeyeceğiz. Bu anlamda Kaymakamlık ile birlikte Ramazan ayında dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yürüteceğiz."



"TOKİ'lere 'Millet Bahçesi' yapıyoruz"



Edremit'in özellikle TOKİ'lerin olduğu bölümlerdeki yeşilden uzak görüntüsü ile ilgili bir değerlendirme üzerine konuşan Say, bu noktada yeni sosyal yaşam alanlarının ve yeşil alanlarının yolda olduğunu müjdeledi. Başkan Say, "Eski Edremit ile yeşil Edremit ve depremden sonra kurulan Edremit birbirinden kopuk iki kent gibi yaşıyor. Eski TOKİ dediğimiz yerde 3 bin konut ve 10 bin nüfus var. Çalışmalarımızın çoğu aslında oraya denk geldi. Birincisi Edremit Millet Bahçemiz Eski TOKİ dediğimiz projemiz orada. Projesi şu anda yürüyor. Eski TOKİ'nin Van'a bakan ön yüzü ile TOKİ'nin içine kadar uzanan 40 bin metrekare millet projesi onaylandı. İkincisi de büyükşehir ile birlikte yürütüyoruz, yakında müjdesini vereceğiz. Eski TOKİ ile Yeni TOKİ civarında büyük bir park yapıyoruz. Şehir Parkı gibi. İnsanların vakit geçireceği, cafeler, sosyal tesisler olacak. Bu iki projeden biri onaylandı biri de onaylanma aşamasında. Daha yaşanabilir bir yer yapma anlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah TOKİ birkaç yıl içerisinde bu yıl başlayacağız ama görünüm itibari ile Eski Edremit Yeşil Edremit ile birleşecek" dedi.



"Edremit'i betona boğdurmayacağız"



Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Edremit'e bir kent ormanı kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Say, özellikle uçak kazasının yaşandığı yeri kent ormanı olarak yapacaklarının müjdesini verdi. Tarım noktasında da bir Edremit Bahçesi kuracaklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, bu bahçenin örnek bir bahçe olacağını ve içerisinde Edremit'e özgü tüm meyve ağaçlarının olacağını kaydetti. Edremit'i de asla ve asla betona boğmayacaklarını vurgulayan Başkan Say, "Bu anlamda bir taraftan da ticaretin, işletmelerin gelişmesi gerekiyor. İpekyolu gibi, Şabaniye Caddesi gibi tarım yapmayacağınız bölgelerde elbette ki ticari alanlar olacak. Bu noktalardaki sıkıntıları parsel bazlı, şahıs bazlı değil, bütün bir hat boyunca, yani İpekyolu'nda yapılacak çalışma bütün İpekyolu'nu kapsayacak. Ama asla kesinlikle ne bir şahsa, ne bir firmaya, ne de belli bir parsele özgü bir çalışmamız yok. HDP'lisi, AK Partilisi Bütün meclis şu kararı aldık, biz Edremit'e özellikle eski Edremit'te emsali artıracak hiçbir şeye geçit vermeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.



"İnsanların nefes alacağı alanlar olacak"



"TOKİ bölgesinde bütün TOKİ mahallelerine hitap edecek olan aile toplum merkezinin kullanım yetkisinin Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından aldıklarını da dile getiren Başkan Say, "Burası insanlarımızın güzel vakit geçireceği merkezler olacak. Biz yine özellikle üniversiteye hazırlanan, eğitim gören dezavantajlıları desteklemek anlamında bölge hastanesi civarında etüt merkezi çalışmamız var. Proje aşamasını geçip start verdiğimiz uygulama aşamasına geçtiğimiz projelerimizden biri de budur. Son olarak şu ana kadar vatandaş personel diye ayırmadık, yaklaşık 30 bin civarında maske dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi.



"Sahil bandını 10-12 kilometre genişleteceğiz"



Birçok kentin su ile barışık yaşadığını, fakat Van'ın ve Edremit'in suyla küstüğünü belirten Başkan Say, gölden yeteri kadar faydalanılmadığını dile getirdi. Başkan Say, "Bu anlamda sahil bandı çalışmasını devam ettireceğiz. Havaalanı ile Edremit arasında bir kısmı sazlık olan ciddi bir sahil var. Ama kirli bir bölgeydi. Geçen çöp topladığımız alanlardan biriydi. Burasını da birleştirerek, yürüyüş, bisiklet, özellikle temiz hava alp vakit geçirebileceğiniz bir bölge. Yavaş yavaş havaalanı Edremit arasını, Edremit'ten sonra çimento devamında Gevaş'a doğru hem sahil bandını hem yürüme alanlarını hem de bu tür sosyal alanları büyüterek, 5 kilometre olan sahil bandını bu çalışma dönemimizde 10-12 kilometreye çıkartıp, şehri, Edremit'i gölle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda denizden daha çok yararlanacağımız sadece seyir amaçlı, keyif amaçlı değil, ulaşım amaçlı projelerimiz var. İnşallah Rabbim nasip eder. Sahil bandını genişleteceğiz ama yeri gelmişken söyleyeyim, sahil bandını engelleyen bazı kamu kurumlarının bir kısmının önünden bir kısmının arkasından geçmek suretiyle o bandı da genişleteceğiz. Su sporları ile ilgili biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol anlaşmasına da geldik. Hatta haziran ayında su sporları festivali yapacaktık. Korona sürecine takıldı, gecikmeli de olsa bunu gerçekleştireceğiz. Malumunuz dalış ile ilgili sonbahar gibi bir çalışma yaptık, ama Van'daki bütün dalış ekiplerini bir arada toplayıp onları da lojistik anlamda destekleyip bir Edremit Dalış Okulu da açacağız" şeklinde konuştu. - VAN