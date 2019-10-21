Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

44 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Say'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan İsmail Say, mesajında, "Gazetecilerimiz ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlığı gözetme ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra etmektedir. Mesleklerini icra ederlerken vatandaşın tabii hakkı olan doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiyi almaları görevini üstlenerek milletimizin aydınlanmasını sağlamaktadırlar. Gazeteciler, demokrasinin gelişimine katkı sunuyor. Her türlü şart altında kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme adına büyük bir özveriyle görevini yapan, toplum ve ülkemizin gelişmesinin görünmeyen kahramanları olan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dilerim" ifadeleri kulandı. - VAN

Gazeteciler Günü, İsmail Say, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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