Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan anlamlı proje
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan anlamlı proje

Başkan Say'dan anlamlı proje

52 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaklaşan depremin yıldönümüyle birlikte anlamlı bir projeye imza atarak, ilçede her doğan çocuk adına bir fidanın dikileceğini söyledi.

Başkan Say'dan anlamlı proje, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaklaşan depremin yıldönümüyle birlikte anlamlı bir projeye imza atarak, ilçede her doğan çocuk adına bir fidanın dikileceğini söyledi.


2011 yılında yaşanan Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarla birlikte her doğan çocuk için de birer fidanın dikileceğini ifade eden Başkan Say, İzmir'de bir belediyenin de bu çalışmayı hayata geçirmeye başladığını belirtti. Başkan Say, "Geçtiğimiz hafta itibariyle doğan bebek sayılarımızı aldık, seçimden sonra ilçemizde 690 bebeğimiz dünyaya gelmiş. Fidanların dikileceği arsamızı da belirledik. Bu anlamda doğan bebeklerimizin ailelerini de bilgilendirerek gerekli kayıtlarını aldık. Güzel bir organizasyon ile ailelerimiz ve çocuklarımızla 26 Ekim 2019 tarihinde fidan dikme şenliği gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayla Edremit'te hem kent ormanımız oluşacak, hem de Edremit'te doğan her çocuğumuzun bir ağacı olacak. İlimizde deprem döneminde vefat eden vatandaşlarımızın isimleri de bu fidanlarımıza verilecek. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın bir yer belirledik. Bu noktada Sağlık İl Müdürlüğümüzle de diyalog halindeyiz" dedi. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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