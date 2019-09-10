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Başkan Say'dan Başkan Özhaseki'ye ziyaret

1 saat önce

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Başkan Say'dan Başkan Özhaseki'ye ziyaret, System.String[]

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.


Bazı gezi ve toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, beraberinde Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Başkan Özhaseki'yi makamında ziyaret etti. Edremit ve belediyeciliği hakkında fikir alışverişinde bulunup Edremit ile ilgili projelerini ve düşüncelerini paylaşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Say, Özhaseki'yi de Edremit'e davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhaseki ise, Başkan Say'a ve Başkan Akman'a teşekkür etti. Belediyecilikteki tecrübelerinden de söz eden Özhaseki Van'dan da övgü dolu sözlerden bahsetti.


Gündem ile ilgili konular başta olmak üzere birçok konunun konuşulduğu ziyaret Başkan Say'ın Başkan Özhaseki'ye Edremit'e özgü Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - VAN

Mehmet Özhaseki, İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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