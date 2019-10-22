Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan depremin yıldönümü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan depremin yıldönümü mesajı

Başkan Say'dan depremin yıldönümü mesajı

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Say'dan depremin yıldönümü mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan İsmail Say, ülkemizin her zaman deprem tehlikesi altında olduğunu belirterek, "23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van- Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; yıkıcı hasar oluşturmuş ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız da yaralanmıştır. Depremin meydana geldiği ilk saatlerde devletimiz ve milletimiz, büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek yaraları kısa sürede sardı. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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