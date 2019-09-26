Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan İLBANK Genel Müdürü Büyük'e ziyaret
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Başkan Say'dan İLBANK Genel Müdürü Büyük'e ziyaret

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret ederek, Edremit'te yapılacak yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda söz aldı.

Başkan Say'dan İLBANK Genel Müdürü Büyük'e ziyaret, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret ederek, Edremit'te yapılacak yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda söz aldı.


Bazı gezi ve toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Başkan İsmail Say, bakanlıklar ve belediyelerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Gezileri kapsamında İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret eden Başkan İsmail Say, Edremit'te yapılacak olan yatırım ve projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Altyapı başta olmak üzere turizm ve diğer birçok konunun görüşüldüğü ziyarette Edremit ile ilgili hazırlanacak olan tüm yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda Büyük'ten destek sözü aldı. Edremit ile ilgili bilgiler de aktaran ve hayata geçirmek istediği birbirinden önemli projesinden de bahseden Başkan Say, Büyük'ten Edremit'in altyapı sürecinin de başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Birçok konunun görüşüldüğü ziyarette belediye ve İLBANK arasında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdürü Yusuf Büyük, Edremit Belediyesi ile daha önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Edremit'te gerçekleştirilecek olan yatırımlara daima destek olacaklarının sözünü veren Büyük, Edremit'in altyapı sürecinin de başlatıldığını ifade ederek, Başkan Say'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Ziyaret Başkan Say'ın Büyük'e Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye etmesi ve Edremit'e davet etmesi ile sona erdi. - VAN

Yusuf Büyük, İsmail Say, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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