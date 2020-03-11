Başkan Say'dan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı - Son Dakika

Başkan Say'dan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say'dan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Say, yayımladığı mesajda, "Milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla verdiği istiklal mücadelesini dizelerine döken büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eseriyle milletimizin hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha duyurmuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser aynı zamanda; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği kahramanca duruşun eşsiz dizelerle tezahürüdür. Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı aynı his ve milli heyecanla okumaya devam edecek. Milli varlığımıza yönelik her türlü tehdit ve ihanete karşı gözümüzü kırpmadan mücadele vermeye ve devletimizin bekası söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızla sonuna kadar milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. 12 Mart vesilesiyle başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatan uğruna her şeyiyle yılmadan mücadele eden aziz kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; ayrıca tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle yürüttüğümüz Bahar Kalkanı Harekatında kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize Allah'tan muvaffakiyet ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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