Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı

Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kızılay'ın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kızılay'ın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurduğunu söyledi.


Başkan Say, Kızılay Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda, "1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılayı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin yanında olduğu gibi, hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada yardıma muhtaçlara da elini uzatmaktadır. Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılayı, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Vanlı ve Edremitli hemşehrilerimizin ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılayının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı
Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını "Zafer" olarak nitelendirdi Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı AK Parti İl Başkanı Ethem Taş: Selahattin Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]